Antwerp begint tegen Charleroi aan loodzware reeks: "Mazzu-time? Nog nooit van gehoord"

Charleroi heeft na een moeilijke periode toch nog een vertrouwensboost gekregen met een zege tegen RWDM net voor de interlandbreak. "Iedereen weet dat er frustratie was, dus de zege tegen RWDM nam twijfels weg", zei coach Felice Mazzu. "Met een geweldige mentaliteit konden we vorig seizoen winnen in Antwerpen, als strijders. Dat was toen onze sterkte: inzet en vastberadenheid." "Tegen Antwerp, een van de beste teams in België, zullen we die geweldige mentaliteit nodig hebben."

vooraf, 12 uur 51. Eerste opdracht: Charleroi. Het wordt zaak voor coach Mark van Bommel om de spelers te laten focussen op één wedstrijd per keer. De Nederlander wil zijn spelers nog niet horen dromen van de Champions League-match tegen Porto. "De motivatie moet uit jezelf komen, ongeacht wie de tegenstander is", zegt hij. "Als coach moet je het voorbeeld geven door elke wedstrijd tot in de puntjes voor te bereiden." Daar is nog werk aan, want van Mazzu-time heeft Van Bommel nog nooit gehoord. "Dat ken ik niet", gaf hij toe op de persconferentie. Na een woordje uitleg zei de Antwerp-coach: "We zullen moeten opletten in de extra tijd." .