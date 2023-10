Westerlo en Kortrijk spelen nu al een degradatieduel

clock 15:03

vooraf, 15 uur 03. De Roeck vs De Boeck. KV Kortrijk kon vorig weekend zijn eerste overwinning van het seizoen vieren, zij het nog zonder nieuwbakken coach Glen De Boeck op de bank. Met een 6 op 6 zou KVK het kloofje met de ploegen boven hen in het klassement bijna kunnen dichten. Dat zou voor Westerlo een dramatisch scenario zijn, want plots zou de kloof met Kortrijk dan 5 punten zijn. Bij winst van de jongens van De Roeck springt Westerlo over Kortrijk. .