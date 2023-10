LIVE: Daci bezorgt KV Kortrijk koude douche met openingstreffer voor Westerlo

Fase per fase

clock 44' Gele kaart voor Mark Mampasi van KV Kortrijk tijdens eerste helft, minuut 44 yellow card Mark Mampasi KV Kortrijk

clock 44' eerste helft, minuut 44. El Idrissy krijgt het eerste gele karton van de partij voor een potje truitje-trek.

clock 43' Gele kaart voor Mounaim El Idrissy van KV Kortrijk tijdens eerste helft, minuut 43 yellow card Mounaim El Idrissy KV Kortrijk

clock 42' eerste helft, minuut 42. KV Kortrijk is even van slag. Een voorzet vanaf de linkerflank waait hoog over doel. Het lijkt te moeten rusten bij een achterstand.

clock 38' eerste helft, minuut 38. Avenatti forceert een hoekschop uit een verloren situatie. De voorzet die volgt kopt hij zelf over.

clock 35' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 35 door Erdon Daci van Westerlo. 1, 0. goal Westerlo KV Kortrijk 45' 1 0

clock 35' eerste helft, minuut 35. Daci breekt de match open: 1-0. Tegen de gang van het spel in, maar de bal hangt in de netten. Stassin leek te kiezen voor het passje te veel. Hij vindt Daci alsnog. Die twijfelt niet en schiet de voorsprong op het bord.

clock 33' eerste helft, minuut 33. Rommens en Matsuo zetten een een-tweetje op. Die eerste is het eindstation en trapt. Zijn geplaatst schot spat uiteen tegen een KVK-kuit.

clock 30' eerste helft, minuut 30. Westerlo probeert een aanval in elkaar te boksen. De buitenspelvlag maakt een abrupt einde aan de kleine opflakkering.

clock 26' eerste helft, minuut 26. El Idrissy loopt goed, krijgt de bal, maar vergeet die mee te nemen. Een actie die heel wat gevaar kon opleveren. Wordt KVK afgestraft voor het gemors met kansen?

clock 24' eerste helft, minuut 24. "Even ademhalen", denkt de thuisploeg. Maar opnieuw stoomt KV Kortrijk in een rotvaart richting de goal van Bolat. Gelukkig voor Westerlo zitten er nog wat slordigheden in het spel van Kortrijk.

clock 20' eerste helft, minuut 20. Bolat houdt Westerlo recht. El Idrissy staat na een goede doorsteekpass oog in oog met Bolat. Hij opteert voor een lage schuiver. Bolat houdt opnieuw de netten schoon.

clock 17' eerste helft, minuut 17. Stassin toont zich. Dan toch eens Westerlo. Stassin zet zich goed door. Zijn eerste schot knalt hij op Kana, in de herneming trapt hij hoog over.

clock 16' eerste helft, minuut 16. Kortrijk blijft baas. De ploeg van Glen De Boeck probeert een opening te vinden via de combinatie. Westerlo prikt tegen met een eerste schot dat geblokt wordt.

clock 13' eerste helft, minuut 13. Kadri kan niet profiteren van laks verdedigen bij Westerlo. Hij glipt door de buitenspelval, maar botst dan vanaf een scherpe hoek op Bolat.

clock 10' eerste helft, minuut 10. Even windstilte in de Kempen. Kortrijk en Westerlo kijken de kat uit de boom in late studieronde.

clock 7' eerste helft, minuut 7. Westerlo probeert mondjesmaat in de wedstrijd te komen. Langer dan een paar baltoetsen kan de thuisploeg het balbezit niet in eigen rangen houden.

clock 5' Opwarmballetje Bolat. Een eerste schietkans voor KVK op de rand van de zestien. Kadri zoekt de verste hoek. Bolat gaat goed plat en vangt een opwarmballetje. . eerste helft, minuut 5. crucial save

clock 3' eerste helft, minuut 3. KV Kortrijk neemt het initiatief in de openingsminuten. Avenatti zorgt met een goede actie voor gevaar rond de zestien, maar de bezoekers wachten geduldig af alvorens de baklijn te penetreren. . KV Kortrijk neemt het initiatief in de openingsminuten. Avenatti zorgt met een goede actie voor gevaar rond de zestien, maar de bezoekers wachten geduldig af alvorens de baklijn te penetreren.