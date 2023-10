Blessin voert drie wissels door bij Union voor duel tegen STVV

Ook de opstelling van seizoensrevelatie STVV is er. Thorsten Fink kiest voor dezelfde elf die vorige week een punt pakten op Club Brugge.

De opstelling van Union. Drie wissel in vergelijking met Liverpool: geen smaakmaker Amoura aan de aftrap, ook Vanhoutte en Terho zitten op de bank. Lapoussin, Rasmussen en Sadiki starten wel.

vooraf, 11 uur 03. We willen nog een laatste keer winnen voor de interlandbreak. Daarvoor zullen we wel op ons best moet zijn tegen STVV. Union-coach Alexander Blessin.