LIVE: Zorgt clash van ex-trainers voor vuurwerk tussen Standard en Club Brugge?

Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 11 door Merveille Bokadi van Standard. 1, 0.

eerste helft, minuut 11. Bokadi kopt raak! Sclessin ontploft! Bokadi kopt enig mooi raak op een vrije trap van Kawabe. Maar was er sprake van buitenspel? De VAR moet checken.

eerste helft, minuut 8. Balbezit voor Club. Club Brugge probeert het laken nu toch wat naar zich toe te trekken. Standard kijkt de kat uit de boom, maar komt voorlopig niet in de problemen.

eerste helft, minuut 4. Pittige start. Odoi ontsnapt aan een vroege gele kaart voor een overtreding op Djenepo. Het is meteen een pittig begin in deze wedstrijd. Beide ploegen spelen met veel intensiteit.

eerste helft, minuut 2. Club Brugge komt al meteen eens piepen met een voorzet van De Cuyper. Jutgla gaat te makkelijk neer in de zestien, ref Lambrechts laat begaan.

eerste helft, minuut 1. Aftrap. Scheidsrechter Erik Lambrechts blaast de kraker tussen Standard en Club Brugge op gang.

eerste helft, minuut 1 match begonnen

13 uur 17. Weinig succes voor Club op Sclessin. Club Brugge kon de voorbije seizoenen amper iets rapen op Sclessin. Het is al van 22 januari 2017 geleden dat blauw-zwart daar nog eens de volle buit pakte. Sindsdien speelde het in 8 competitiewedstrijden in Luik 5 keer gelijk en verloor het 3 keer. Ook in de beker ging Club zowel in 2018 als 2021 onderuit op bezoek bij Standard.

13 uur 13. Standard op zoek naar eerste thuiszege. De competitiestart van Standard was bijzonder moeizaam, maar intussen heeft Carl Hoefkens de Luikse trein op de rails gekregen. Standard is vijf wedstrijden op rij ongeslagen en won zelfs twee van zijn laatste drie wedstrijden.



Dat zijn meteen ook de enige twee overwinningen die Standard dit seizoen kon boeken, bovendien allebei buitenshuis. Na 9 speeldagen wachten de Luikse fans nog steeds op een eerste thuiszege van hun team.



Vier thuiswedstrijden leverden slechts 2 puntjes op. Enkel Westerlo deed slechter met 0 punten na 4 thuismatchen, maar boekte gisteren tegen Kortrijk wel zijn eerste thuiszege.

13 uur 10. Het is een speciale wedstrijd, op alle niveaus. Maar de boodschap voor mijn spelers is om kalm te blijven en gewoon hun wedstrijd te spelen. Ze moeten niet te veel bezig zijn met de omstandigheden. Carl Hoefkens.

13 uur 10. Het is bijzonder om hier terug te keren, dit zijn de momenten die je wil meemaken in je carrière. We weten dat de sfeer hier ongelofelijk is en vandaag zal het nog wat meer zijn. Het is een geweldige match, ik kijk ernaar uit. Ronny Deila.

12 uur 57. Productief Club Brugge. Club Brugge zit na 9 speeldagen aan 22 doelpunten, geen enkele ploeg in 1A is productiever. Bovendien wist Club in elke wedstrijd al minstens één keer te scoren. Standard doet het met slechts 8 goals aanzienlijk slechter, al slikte het ook nog maar 8 goals.

12 uur 57. Vloek der draws doorbroken. Na vier keer een 1-1-gelijkspel tegen achtereenvolgens Besiktas, Anderlecht, Racing Genk en STVV kon Club Brugge afgelopen donderdag eindelijk de vloek van de draws doorbreken. Op bezoek bij Bodø/Glimt zorgde een treffer van Vanaken voor een 0-1-overwinning in de Conference League.

12 uur 42. Luikse helden nu in het Brugse kamp. Vorig seizoen daverde Sclessin nog eens als vanouds toen Club Brugge op bezoek kwam. Het plan van Ronny Deila werkte, Standard strafte een collectieve offday van Club af met een 3-0-overwinning. Mét dank aan twee treffers van Zinckernagel. Vandaag staan Deila en Zinckernagel, de Luikse helden van toen, aan de andere kant. Carl Hoefkens maakte de omgekeerde beweging.

12 uur 35. Jutgla en Skov Olsen in de basis. Bij Club Brugge zien we twee wissels in vergelijking met de Europese wedstrijd van afgelopen donderdag tegen Bodø/Glimt. Thiago en Skoras verhuizen naar de bank, Jutgla en Skov Olsen keren terug in de basis.

12 uur 31. Geen wijzigingen in de basiself van Standard. Carl Hoefkens kiest voor dezelfde elf starters als tegen OH Leuven.

23 uur 20. We moeten Antonio Nusa beschermen, zodat de situatie niet verergert en hij lange tijd out is. Ronny Deila.

23 uur. Nusa en Meijer keren terug in selectie. Goed nieuws voor Ronny Deila. De trainer van Club Brugge kan Antonio Nusa en Bjorn Meijer weer meenemen op de bus. Nusa miste de afgelopen drie competitiewedstrijden door een rugblessure, Meijer speelde nog maar 9 minuten in de competitie eind juli. Daarna teisterde een buikspierblessure de Nederlander.

De selectie van Nusa is een verrassing, omdat Deila liet optekenen dat hij rust nodig heeft. "Ik heb liever dat ze allebei niet spelen", vertelde hij. "We moeten hen beschermen, zodat ze niet een lange tijd uit zijn."

