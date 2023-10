Blessures van de baan? Club Brugge trekt met Nusa en Meijer naar Sclessin

We moeten Antonio Nusa beschermen, zodat de situatie niet verergert en hij lange tijd out is.

vooraf, 23 uur 20. We moeten Antonio Nusa beschermen, zodat de situatie niet verergert en hij lange tijd out is. Ronny Deila.

clock 23:00

vooraf, 23 uur . Nusa en Meijer keren terug in selectie. Goed nieuws voor Ronny Deila. De trainer van Club Brugge kan Antonio Nusa en Bjorn Meijer weer meenemen op de bus. Nusa miste de afgelopen drie competitiewedstrijden door een rugblessure, Meijer speelde nog maar 9 minuten in de competitie eind juli. Daarna teisterde een buikspierblessure de Nederlander. De selectie van Nusa is een verrassing, omdat Deila liet optekenen dat hij rust nodig heeft. "Ik heb liever dat ze allebei niet spelen", vertelde hij. "We moeten hen beschermen, zodat ze niet een lange tijd uit zijn." .