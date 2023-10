Neemt Gent de leiderspositie opnieuw over tegen Genk?

Genk is een ploeg met heel veel kwaliteiten. Vorig seizoen waren ze ei zo na kampioen. Er is bijna niets aan hun ploeg veranderd.

vooraf, 10 uur 37. Genk is een ploeg met heel veel kwaliteiten. Vorig seizoen waren ze ei zo na kampioen. Er is bijna niets aan hun ploeg veranderd. Gent-coach Hein Vanhaezebrouck.

vooraf, 10 uur 27. Blijft Gent ongeslagen in de eigen competitie? In de vaderlandse competitie gaat het Gent voorlopig voor de wind. De ploeg van Hein Vanhaezbrouck is nog steeds ongeslagen en kan mits een zege opnieuw de leiderspositie overnemen. Genk speelde dan weer drie keer op rij gelijk en is afgezakt naar de 7e plek in de stand. De Limburgers zijn dan ook dringend op zoek naar een zege om zich opnieuw in de top 6 te nestelen. .