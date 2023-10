LIVE: Eist KAA Gent de koppositie weer op in thuismatch tegen Racing Genk?

clock 4' eerste helft, minuut 4. Genk is net wat feller aan de wedstrijd begonnen dan Gent. De meeste aanvallen komen van de bezoekers, al zijn er nog geen kansen te noteren. . Genk is net wat feller aan de wedstrijd begonnen dan Gent. De meeste aanvallen komen van de bezoekers, al zijn er nog geen kansen te noteren.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 18:31 eerste helft, 18 uur 31. Aftrap. Jasper Vergoote fluit de topper tussen KAA Gent en Racing Genk op gang. Springt Gent weer naar de leiding in de Jupiler Pro League?

clock 18:19 vooraf, 18 uur 19. Hoe sterk we zijn aan de bal, daar ligt voor ons de sleutel. Als we durven te voetballen, dan zitten we goed in de wedstrijd. El Ouahdi is heel gretig in het aanleren en feedback vragen. Hij verdient het zeker en moet vertrouwen in zijn eigen kwaliteiten. Wouter Vrancken.

clock 18:16 vooraf, 18 uur 16. Het zijn twee ploegen die ervoor willen gaan en dominantie willen claimen. Ik verwacht een match die op en neer zal gaan, met kansen aan beide kanten. Hein Vanhaezebrouck.

clock 18:08 vooraf, 18 uur 08. 3 uitzeges, 0 thuiszeges. Drie overwinningen in vier uitwedstrijden. Na winst bij RWDM, Cercle en Union hield de Genkse zegereeks op bij Club Brugge. Daar moest de Limburgse ploeg vrede nemen met een puntendeling. 10 op 12 buitenshuis, geen enkele ploeg in 1A doet beter. Het is een opvallende statistiek bij Racing Genk, al helemaal omdat het thuis nog geen enkele keer kon winnen.

clock 18:07 vooraf, 18 uur 07. 10 op 12 in de KAA Gent Arena. Na twee gelijke spelen buitenshuis tegen Antwerp en RWDM wil KAA Gent voor eigen volk weer aanknopen met de overwinning. In eigen stadion boekte Gent dit seizoen al een straffe 10 op 12, alleen Anderlecht deed na 4 thuiswedstrijden even goed. Zowel Kortrijk, Club Brugge als Eupen beet in het zand in Gent. Enkel STVV kon dit seizoen een punt sprokkelen in de KAA Gent Arena.

clock 17:56 vooraf, 17 uur 56. Evenveel goals en tegengoals. In de stand telt Racing Genk 5 punten minder dan KAA Gent, maar qua doelsaldo houden beide clubs elkaar perfect in evenwicht. Zowel Gent als Genk trof dit seizoen al 15 keer raak én beide ploegen slikten ook nog maar 9 goals.

clock 17:56 vooraf, 17 uur 56. Triomfeert Genk 3e keer op rij in Gent? Opvallend, bij de laatste twee bezoeken aan Gent graaide Racing Genk telkens de volle buit mee. Het is van 12 december 2021 geleden dat Gent nog eens de punten kon thuishouden tegen Genk. Vorig seizoen liep het zelfs helemaal fout voor het team van Hein Vanhaezebrouck met een 0 op 6 in de onderlinge duels met Genk.

clock 17:48 vooraf, 17 uur 48. Orban op de bank bij Gent. Ook bij KAA Gent wordt er gewisseld na de Europese wedstrijd tegen Maccabi Tel Aviv. Nardi lost Roef af in doel. Orban moet vrede nemen met een plek op de bank, Gandelman is hetzelfde lot beschoren. Hjulsager en Torunarigha komen aan de aftrap. Cuypers is nog niet wedstrijdfit.

clock 17:43 vooraf, 17 uur 43. El Ouahdi maakt debuut bij Genk. Verrassing in de opstelling bij Racing Genk. Zakaria El Ouahdi, op het einde van de zomermercato overgekomen van RWDM, staat vanavond in de basis bij de bezoekers. In vergelijking met de startelf van afgelopen donderdag tegen het Servische Cukaricki voert Wouter Vrancken zeven wissels door. Ook Vandevoordt, Sadick, Arteaga, Galarza, Fadera en Zeqiri komen in de ploeg. Van Crombrugge, Munoz, Cuesta, Kayembe, Hrosovsky, Baah en Tolu moeten plaatsruimen.

clock 10:37 vooraf, 10 uur 37. Genk is een ploeg met heel veel kwaliteiten. Vorig seizoen waren ze ei zo na kampioen. Er is bijna niets aan hun ploeg veranderd. Gent-coach Hein Vanhaezebrouck.

clock 10:27 vooraf, 10 uur 27. Blijft Gent ongeslagen in de eigen competitie? In de vaderlandse competitie gaat het Gent voorlopig voor de wind. De ploeg van Hein Vanhaezbrouck is nog steeds ongeslagen en kan mits een zege opnieuw de leiderspositie overnemen. Genk speelde dan weer drie keer op rij gelijk en is afgezakt naar de 7e plek in de stand. De Limburgers zijn dan ook dringend op zoek naar een zege om zich opnieuw in de top 6 te nestelen.

clock 10:23 vooraf, 10 uur 23. Gent en Genk geven boost aan Europees coëfficiënt. Zowel Gent als Genk won deze week met 0-2 in de Conference League. Gent veegde thuis al bij al makkelijk de vloer aan met Maccabi Tel Aviv, terwijl Genk bij het Servische Cukaricki de drie punten ging gaan halen. Wie komt het meest fris aan de aftrap in de 'KAA Gent Arena'?

