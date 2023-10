Charleroi snakt naar 2e zege tegen RWDM: "We moeten absoluut reageren"

De spelers reageerden goed tijdens de trainingsweek. Ze waren zeer professioneel en zeer serieus. Ze weten dat we op een heel belangrijk moment aankomen waarop we absoluut moeten reageren.

vooraf, 11 uur 35. De spelers reageerden goed tijdens de trainingsweek. Ze waren zeer professioneel en zeer serieus. Ze weten dat we op een heel belangrijk moment aankomen waarop we absoluut moeten reageren. . Felice Mazzu, coach Charleroi.

clock 10:56

vooraf, 10 uur 56. Charleroi heeft punten nodig. Charleroi had de situatie liever omgekeerd gezien. Terwijl zij in de gevarenzone zitten met amper één overwinning, prijkt promovendus RWDM op de 9e plek met 3 zeges. Volgens coach Felice Mazzu valt RWDM niet te onderschatten. "We moeten deze wedstrijd niet beschouwen tegen een team dat net is gepromoveerd, maar eerder tegen een team dat net zijn plek heeft gevonden in de hoogste klasse", zegt hij. .