LIVE: Wat een beginfase, Cercle Brugge en OHL scoren al na enkele minuten

clock 14' eerste helft, minuut 14. Gekraakt schot. Nieuwe enorme kans voor OHL. Nsingi legt zijn tegenstander in de luren en haalt de achterlijn. Hij legt het leer panklaar voor Mendyl, maar die komt niet goed uit met zijn stappen. Een gekraakt schot is dan ook het vervolg.

clock 10' eerste helft, minuut 10. We hebben ons nog geen seconde verveeld. Johan De Caluwé bij Radio 1.

clock 7' eerste helft, minuut 7. Denkey treft de paal. Het blijft kansen regenen in deze beginfase. Nu wordt Denkey door de defensie geloodst en de poging van de spits valt tegen de paal. Denkey stond wel buitenspel.

clock 4' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 4 door Raz Shlomo van OH Leuven. 1, 1. goal Cercle Brugge OH Leuven 17' 1 1

clock 4' eerste helft, minuut 4. En daar is de 1-1 al! Het gaat bijzonder hard in deze beginfase, want daar is de reactie van OHL al. Shlomo luistert zijn debuut op met een kopbaldoelpunt op hoekschop. Alles weer te herdoen in Jan Breydel.

clock 3' eerste helft, minuut 3. Denkey maakt er al 1-0 van! We zijn nog maar net bezig en daar is het eerste doelpunt al. Ravych krijgt op links alle ruimte om voor te zetten en hij kan zo ook Denkey bedienen. Meteen prijs voor de Vereniging.

clock 3' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 3 door Kevin Denkey van Cercle Brugge. 1, 0. goal Cercle Brugge OH Leuven 17' 1 0

clock 1' eerste helft, minuut 1. Schrijvers en Lopes Da Silva hebben een klein akkefietje en Wim Smet moet beide spelers even tot de orde roepen. Kaarten worden er nog niet gegeven. We zijn dan ook maar net onderweg.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 16:00 eerste helft, 16 uur . Aftrap. Cercle Brugge trapt deze partij op gang. Wat krijgen we de komende 90 minuten op ons bord?

clock 15:50 vooraf, 15 uur 50. Ik denk dat Shlomo nu klaar is om te debuteren. Hij is de laatste tijd hard aan het werken. Marc Brys.

clock 15:45 vooraf, 15 uur 45. De spelers moeten hier uit leren. Je mag nooit schrik hebben om te verliezen. We gaan onze principes dan ook niet veranderen. Miron Muslic.

clock 15:23 vooraf, 15 uur 23. Alles of niks bij de Vereniging. Na negen speeldagen in de Jupiler Pro League heeft Cercle Brugge nog geen enkele keer gelijk gespeeld. De Vereniging boekte ondertussen vier zeges en bleef in vijf wedstrijden met lege handen achter.

clock 15:11 vooraf, 15 uur 11. Japanner en een Israëlische international. Even een kleine kennismaking met de twee nieuwe gezichten. Kento Misao is een 27-jarige Japanner die als defensieve middenvelder uit de voeten kan. Raz Shlomo is dan weer een centrale verdediger en Israëlische international.

clock 15:07 vooraf, 15 uur 07. Twee nieuwkomers in de basis bij OHL. Door de blessureploeg moet Marc Brys ingrijpen in zijn basiself. Zo mogen Shlomo en Misao een eerste keer starten van de OHL-coach. Ook Vlietinck verschijnt aan de aftrap.