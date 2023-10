LIVE: Cercle Brugge en OHL zorgen voor spektakel met elk twee doelpunten

OH Leuven heeft het moeilijk in het begin van deze tweede helft.

tweede helft, minuut 54. OH Leuven heeft het moeilijk in het begin van deze tweede helft. Johan De Caluwé bij Radio 1.

Daar is de eerste kans van de tweede helft en die is voor Cercle Brugge. Gboho zoekt de combinatie met Lopes en kan ook uithalen, maar zijn poging wordt afgeblokt.

tweede helft, minuut 52. Daar is de eerste kans van de tweede helft en die is voor Cercle Brugge. Gboho zoekt de combinatie met Lopes en kan ook uithalen, maar zijn poging wordt afgeblokt. .

Nsingi is gaan liggen na een botsing en heeft even verzorging nodig. De verzorgers hebben wat oplapwerk voor de boeg.

tweede helft, minuut 48. Nsingi is gaan liggen na een botsing en heeft even verzorging nodig. De verzorgers hebben wat oplapwerk voor de boeg. .

clock 17:07

tweede helft, 17 uur 07. Start 2e helft. We voetballen weer in Brugge. Krijgen we in de tweede helft nog een winnaar? .