Cercle Brugge kan niet meer winnen: "Tegenstanders passen zich nu aan ons aan"

clock 12:52 vooraf, 12 uur 52. De tegenstander past zich ondertussen aan ons aan, vooral aan hoe wij voetballen. Met veel lange en hoge ballen vooruit. Het is aan ons om een oplossing te vinden. Cercle-coach Miron Muslic. De tegenstander past zich ondertussen aan ons aan, vooral aan hoe wij voetballen. Met veel lange en hoge ballen vooruit. Het is aan ons om een oplossing te vinden. Cercle-coach Miron Muslic

clock 12:51 vooraf, 12 uur 51. Drie keer op rij verliezen was in de voorbije dertien maanden nieuw voor ons. Maar we kunnen beter, dat weten we als technische staf en spelersgroep maar al te goed. Cercle-coach Miron Muslic. Drie keer op rij verliezen was in de voorbije dertien maanden nieuw voor ons. Maar we kunnen beter, dat weten we als technische staf en spelersgroep maar al te goed. Cercle-coach Miron Muslic

clock 12:50 Veel blessures bij OH Leuven. Na de 1-2-nederlaag tegen Standard is de Leuvense ziekenboeg nog wat voller gelopen. Maertens, Ricca, Calut, Opoku en Suphanat MUeanta zaten er al en daar is nu ook nog Sagrado bijgekomen. De verdediger is meer dan een maand out. . vooraf, 12 uur 50. injury Veel blessures bij OH Leuven Na de 1-2-nederlaag tegen Standard is de Leuvense ziekenboeg nog wat voller gelopen. Maertens, Ricca, Calut, Opoku en Suphanat MUeanta zaten er al en daar is nu ook nog Sagrado bijgekomen. De verdediger is meer dan een maand out.

clock 12:47 vooraf, 12 uur 47. Kan Cercle nog eens winnen? Cercle Brugge ontvangt straks Oud-Heverlee Leuven in het Jan Breydelstadion. Na drie nederlagen op een rij is de Vereniging wat weggezakt in het klassement. OHL pakte dan weer wél punten de voorbije weken (7 op 12) en schoof daardoor op richting top 8. Volg het tweede duel van speeldag 10 straks op deze pagina. . Kan Cercle nog eens winnen? Cercle Brugge ontvangt straks Oud-Heverlee Leuven in het Jan Breydelstadion. Na drie nederlagen op een rij is de Vereniging wat weggezakt in het klassement. OHL pakte dan weer wél punten de voorbije weken (7 op 12) en schoof daardoor op richting top 8. Volg het tweede duel van speeldag 10 straks op deze pagina.