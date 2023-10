LIVE: Antwerp maakt achterstand al snel goed tegen Eupen

Fase per fase

Fase per fase

Tijd om op adem te komen krijgen we niet. Eupen trekt nog eens ten aanval, een afgeweken voorzet zorgt voor een hoekschop.

clock 15' eerste helft, minuut 15.

clock 14' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 14 door Arthur Vermeeren van Antwerp. 1, 1. goal Antwerp KAS Eupen 20' 1 1

Meteen 1-1! Tuur doet het. Op een vrije trap buffelt Janssen de bal naar doel. Slonina duikt de bal uit de hoek, maar Arthur Vermeeren is goed gevolgd. Hij kan de bal zomaar binnenlopen, het staat meteen 1-1.

Dit kan enkel goed zijn voor de wedstrijd. Eddy Botteldoorne.

Var. In de opbouw naar het doel liep Pantovic Keita omver. Te weinig voor een fout oordeelde Van Driessche. De VAR kijkt er even naar, maar komt niet tussen. Het staat dus wel degelijk 0-1.

clock 12' eerste helft, minuut 12.

Donderslag bij heldere hemel voor Antwerp: 0-1. Uit het niets komt Eupen op voorsprong. Nuhu komt in balbezit in het strafschopgebied en twijfelt niet. Hij schuift de bal in de verre hoek langs Butez.

clock 11' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 11 door Isaac Nuhu van KAS Eupen. 0, 1. goal Antwerp KAS Eupen 20' 0 1

Bijna Alderweireld. Ei zo na maakte Toby Alderweireld zijn penaltymisser van woensdag goed. Antwerp neemt een hoekschop kort, uiteindelijk gooit Vermeeren de bal voor doel. Alderweireld komt goed in en kopt het leer krachtig naar doel, Slonina kan nog net redding brengen.

Opnieuw een prangende fase in de zestien van Eupen. Davidson tackelt de bal uiteindelijk in corner, die levert niets op.

Er zit meteen veel tempo in de wedstrijd. Eddy Botteldoorne.

Eerste kans is voor Janssen. Mooie aanval van Antwerp. Wijndal stuurt Balikwisha weg, de winger legt de bal prima terug tot bij Janssen. Die trapt met links wel erg ver over. Hier zat meer in.

Mandela Keita is nog niet helemaal wakker. Hij speelt een bal zomaar in de voeten van een tegenstander, waarna Eupen er een eerste keer uit kan komen. Finnbogasson mist zijn controle echter, weg kans.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

Bram Van Driessche fluit de wedstrijd op gang. Kan Antwerp nog eens winnen, of veert Eupen op na de moeilijke periode?

clock 15:54 De spelers van Antwerp willen nieuw puntenverlies absoluut vermijden. vooraf, 15 uur 54. De spelers van Antwerp willen nieuw puntenverlies absoluut vermijden.

Kersverse Rode Duivel Keita op het middenveld. Bij Antwerp hebben ze vandaag ook iets te vieren. Centrale middenvelder Mandela Keita (21) werd deze week voor het eerst opgeroepen voor de Rode Duivels. De huurling overtuigde bondscoach Domenico Tedesco met zijn sterke seizoensbegin.

Door de overwinning van Standard is Eupen teruggezakt naar plaats 12. Met volgende week ook nog de verplaatsing naar Union zal het voor de Oostkantonners moeilijk zijn om snel uit de gevarenzone te komen.