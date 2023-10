LIVE: KV Mechelen doet weer mee, Storm zorgt voor de aansluitingstreffer

De spanning hangt toch in de lucht. Eén moment voor Mechelen volstaat.

tweede helft, minuut 85. De spanning hangt toch in de lucht. Eén moment voor Mechelen volstaat. Peter Vandenbempt op Radio 1.

tweede helft, minuut 80. Nog een keer een kans voor Anderlecht. Theo Leoni wapent zijn schot en trapt dan met links over het doel van Coucke. .

clock 77'

tweede helft, minuut 77. Opvallend: Bolingoli kwam in de 57e minuut nog tussen de lijnen en hij wordt nu al vervangen. Raemaekers neemt zijn plek in. Ook Bates en Van Hecke mogen nog even meespelen. .