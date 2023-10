LIVE: Anderlecht heeft vroege voorsprong beet na treffer van Stroeykens

Leoni pakt nu even uit met een nummertje aan de zijlijn en botst dan op de bonkige Konaté. De aanval gaat wel voort en het is uiteindelijk Stroeykens die zijn poging in hoekschop ziet verdwijnen. Wel fraai van Leoni.

Daar is de eerste gele kaart van de partij. Schoofs wordt onderuit gehaald en krijgt de fout niet mee. Na protesteren gaat de Mechelse kapitein in het boekje van Laforge. Er zat wel een reukje aan die ingreep.

De volgende kans is voor Anderlecht. Jan Vertonghen probeert het een keer van ver. Hij ziet zijn poging in hoekschop verdwijnen. Op die stilstaande fase trapt Sardella naast.

clock 4'

Het is nog wat aftasten in de beginfase van deze partij. KV Mechelen trekt de kaart van de organisatie en hoopt de boel op slot te houden. Het balbezit is dan weer even voor Anderlecht.