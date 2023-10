Amuzu zorgt met verre knal voor orgelpunt in zakelijke zege van Anderlecht tegen KV Mechelen

Anderlecht - KV Mechelen in een notendop:

KV Mechelen kruipt in z'n schulp

Het doelpunt volgde dan ook snel. Thorgan Hazard legde het leer breed voor Mario Stroeykens die met een goed geplaatst schot voor de 1-0 zorgde. Stroeykens speelt overigens graag tegen Malinwa. Op Mechelen maakte hij zijn eerste profdoelpunten en ook vorig seizoen was hij trefzeker in de thuismatch tegen de troepen van Steven Defour.

Feest dus, maar er moest uiteraard wel nog gevoetbald worden. KV Mechelen liet de bal aan paars-wit en trok de kaart van de organisatie. Het was dan ook Anderlecht dat de dominante ploeg was.

Alles werd uit de kast gehaald in het Lotto Park om Paul Van Himst, de levende Anderlecht-legende, in de bloemetjes te zetten voor zijn 80e verjaardag. Een lichtshow, speciale truitjes en beelden van zijn spelerscarrière. Het hoorde er allemaal bij.

Amuzu beslist de partij

Na de rust kwam Mechelen met andere intenties uit de kleedkamer. Defour had bijgestuurd en wisselde Konaté voor de meer aanvallend ingestelde Hairemans. Dat loonde ook, want de kansen volgden nu wel voor de bezoekers. Hairemans trapte een keer naast en Pflücke deed hetzelfde.



Net op het moment dat Mechelen aanspraak maakte op de gelijkmaker viel het doelpunt aan de overzijde. Augustinsson zorgde voor de assist, Dolberg hoefde maar binnen te lopen.

Maar de partij was nog niet helemaal gespeeld. Lauberbach stuurde nu een keer Storm het straatje in en die frommelde het leer in doel. We hadden weer een wedstrijd.



Toch was het Anderlecht dat aan het langste eind trok. En hoe. Francis Amuzu zorgde voor een prinsheerlijk slotakkoord van deze partij. De ingevallen winger lepelde het leer over doelman Coucke in doel. En dat vanop zo'n 40 meter. Petje af. Anderlecht staat zo (voorlopig?) op de eerste plek.