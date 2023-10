Union-coach Blessing gooit zijn ploeg door elkaar voor het duel met Charleroi

clock 12:50 vooraf, 12 uur 50. 1 wissel bij Charleroi. Bij Charleroi ziet Felice Mazzu weinig redenen om aan zijn ploeg te sleutelen na de winst tegen KV Kortrijk. Slechts één wissel: Boukamir neemt de plaats in Bager. . 1 wissel bij Charleroi Bij Charleroi ziet Felice Mazzu weinig redenen om aan zijn ploeg te sleutelen na de winst tegen KV Kortrijk. Slechts één wissel: Boukamir neemt de plaats in Bager.

clock 12:47 vooraf, 12 uur 47. 5 nieuwe namen in de basis. Union-coach Blessing heeft zijn basisteam grondig veranderd vergeleken met de match op RWDM. Nieuw in de 11 die aan de aftrap komen: Sykes, Sadiki, François, Puertas en Rodriguez. . 5 nieuwe namen in de basis Union-coach Blessing heeft zijn basisteam grondig veranderd vergeleken met de match op RWDM.



Nieuw in de 11 die aan de aftrap komen: Sykes, Sadiki, François, Puertas en Rodriguez.

clock 12:44 vooraf, 12 uur 44.

clock 12:44 vooraf, 12 uur 44.

clock 12:43 vooraf, 12 uur 43. Vier nederlagen op een rij. Charleroi beleefde nog niet veel plezier aan de terugkeer van Union op het hoogste niveau. Sindsdien stonden beide ploegen al vier keer tegenover elkaar en telkens trok Union aan het langste eind. Meer zelfs: Charleroi slaagde er in die vier duels niet één keer in om te scoren tegen Union. . Vier nederlagen op een rij Charleroi beleefde nog niet veel plezier aan de terugkeer van Union op het hoogste niveau. Sindsdien stonden beide ploegen al vier keer tegenover elkaar en telkens trok Union aan het langste eind. Meer zelfs: Charleroi slaagde er in die vier duels niet één keer in om te scoren tegen Union.

clock 12:42 vooraf, 12 uur 42. Wisselend succes in het Dudenpark. Union is dit seizoen geen oninneembare vesting in het Joseph Marienstadion. Tegen Anderlecht en OH Leuven pakte het de volle buit, maar het bezoek van Antwerp en Racing Genk leverde maar 1 op 6 op. . Wisselend succes in het Dudenpark Union is dit seizoen geen oninneembare vesting in het Joseph Marienstadion. Tegen Anderlecht en OH Leuven pakte het de volle buit, maar het bezoek van Antwerp en Racing Genk leverde maar 1 op 6 op.

clock 12:41 vooraf, 12 uur 41. Zwak uitrapport. Met amper 7 punten na 8 speeldagen is de oogst sowieso bijzonder mager, maar buitenshuis is het helemaal een drama voor Charleroi. Vier uitwedstrijden leverden amper 1 punt op, enkel Kortrijk doet nog slechter. Kleine kanttekening: met bezoeken aan Cercle Brugge, Racing Genk (waar het een punt pakte), Anderlecht en Club Brugge was het programma best stevig. . Zwak uitrapport Met amper 7 punten na 8 speeldagen is de oogst sowieso bijzonder mager, maar buitenshuis is het helemaal een drama voor Charleroi.



Vier uitwedstrijden leverden amper 1 punt op, enkel Kortrijk doet nog slechter.



Kleine kanttekening: met bezoeken aan Cercle Brugge, Racing Genk (waar het een punt pakte), Anderlecht en Club Brugge was het programma best stevig.

clock 12:38 vooraf, 12 uur 38. Opsteker voor Charleroi. Charleroi bengelt nog steeds onderaan het klassement, maar kon vorige week tegen KV Kortrijk wel eindelijk een eerste keer winnen. Een flinke opsteker na de dramatische competitiestart, waarin het team van Felice Mazzu amper 4 punten kon sprokkelen in 7 wedstrijden. Is de ommekeer ingezet of zorgt Union voor een nieuwe opdoffer? . Opsteker voor Charleroi Charleroi bengelt nog steeds onderaan het klassement, maar kon vorige week tegen KV Kortrijk wel eindelijk een eerste keer winnen.



Een flinke opsteker na de dramatische competitiestart, waarin het team van Felice Mazzu amper 4 punten kon sprokkelen in 7 wedstrijden. Is de ommekeer ingezet of zorgt Union voor een nieuwe opdoffer?

clock 12:37 vooraf, 12 uur 37. Springt Union naar de leiding? Union kan met een overwinning tegen Charleroi voorlopig de koppositie overnemen van KAA Gent, dat straks de 9e speeldag afsluit op bezoek bij RWDM. Uitgerekend tegen dat RWDM pakte Union afgelopen donderdag in een inhaalwedstrijd op de valreep de volle buit, dankzij een late goal van Lapoussin. Voor Union de tweede zege op een rij, na een magere 1 op 9 in de weken voordien. . Springt Union naar de leiding? Union kan met een overwinning tegen Charleroi voorlopig de koppositie overnemen van KAA Gent, dat straks de 9e speeldag afsluit op bezoek bij RWDM.



Uitgerekend tegen dat RWDM pakte Union afgelopen donderdag in een inhaalwedstrijd op de valreep de volle buit, dankzij een late goal van Lapoussin. Voor Union de tweede zege op een rij, na een magere 1 op 9 in de weken voordien.

clock 09:02 vooraf, 09 uur 02.

clock 09:01 vooraf, 09 uur 01. Onze kalender is niet te onderschatten, maar we hadden een goede recuperatietraining, dus het team zou sterk genoeg moeten zijn voor de match tegen Charleroi. Alexander Blessin. Onze kalender is niet te onderschatten, maar we hadden een goede recuperatietraining, dus het team zou sterk genoeg moeten zijn voor de match tegen Charleroi. Alexander Blessin

clock 08:57 vooraf, 08 uur 57. Zware weken voor Union. Na de felbevochten 2-3 op het veld van RWDM, donderdagavond, wacht Union opnieuw een lastige klus: Charleroi. De opeenstapeling van wedstrijden deed coach Blessing beslissen om enkele spelers rust te gunnen, zoals derbywinnaar Lapoussin. Niet vergeten dat donderdag al weer Europese verplichtingen wachten, want dan speelt Union op het veld van Liverpool. . Zware weken voor Union Na de felbevochten 2-3 op het veld van RWDM, donderdagavond, wacht Union opnieuw een lastige klus: Charleroi.



De opeenstapeling van wedstrijden deed coach Blessing beslissen om enkele spelers rust te gunnen, zoals derbywinnaar Lapoussin.



Niet vergeten dat donderdag al weer Europese verplichtingen wachten, want dan speelt Union op het veld van Liverpool.

clock 08:56 vooraf, 08 uur 56. Union ontvangt Charleroi. Om 13.30 u trappen Union en Charleroi de 3e dag van speelronde 9 op gang. Volg de wedstrijd live op Radio 1 of met tekst-updates in dit artikel. . Union ontvangt Charleroi Om 13.30 u trappen Union en Charleroi de 3e dag van speelronde 9 op gang. Volg de wedstrijd live op Radio 1 of met tekst-updates in dit artikel.