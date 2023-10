LIVE: Union heeft de touwtjes stevig in handen, kan Charleroi nog een vuist maken?

Kopzorgen voor Moris, de doelman moet geblesseerd de strijd staken. Het is hopen voor hem dat hij fit raakt voor de wedstrijd tegen Liverpool. De Zweedse doelman Joachim Imbrechts mag zijn eerste minuten maken bij Union. Ook Vanhoutte en Rodriguez worden naar de kant gehaald, Amoura en Nilsson zijn hun vervangers.

Charleroi geeft op geen enkel moment de indruk dat het Union nog in de problemen kan brengen. De bezoekers slagen er maar niet in om een kans af te dwingen.

Union jaagt op een vierde goal. Puertas heeft al twee assists op zijn naam en doet er bijna een derde bij. Zijn voorzet naar Rasmussen kan nog net onderschept worden. Union houdt er wel een hoekschop aan over. Daarop kopt Burgess, via een Charleroi-speler, voorlangs.

Voorlopig slaagt Charleroi er niet in om een vuist te maken, Union heeft alles prima onder controle. De ploeg van Blessin staat virtueel aan de leiding in de Jupiler Pro League, al moet KAA Gent vanavond wel nog aan de bak tegen RWDM.

tweede helft, minuut 46. Even schrikken voor Koffi. Misverstand achteraan bij Charleroi. Koffi kan een slap schot van François makkelijk vangen, maar Marcq kopt de bal ongelukkig uit zijn handen. Terho kan niet profiteren, hij besluit van dichtbij naast. .

clock 14:40

tweede helft, 14 uur 40. 2e helft. Bij Charleroi komt Trebel in de ploeg voor de tweede helft, Boukamir is in de kleedkamer gebleven. Geen wissels bij Union. .