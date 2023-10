LIVE: Fofana opent de score na een knappe individuele actie, Gueye troeft Nardi af voor 1-1

Eén van de assistenten van Caçapa wordt door Lardot de levieten gelezen. Het is onduidelijk wat er is gebeurd.

tweede helft, minuut 67. Fofana mikt over. De Gentse voorhoede wordt steeds gevaarlijker. Fofana kan nog een keer afdrukken, maar opnieuw mist zijn schot de juiste richting. .

clock 65'

Ook Fofana scoort niet. Defourny bewijst met alweer een uitstekende redding dat hij in topvorm is. Deze keer is het Fofana die niet kan scoren 1-op-1 na een goede Gentse aanval. . tweede helft, minuut 65.