Huygo Cuypers haalt Gentse selectie niet, Gift Orban begint op de bank tegen RWDM

De problemen en beperkingen van AA Gent: veel wedstrijden (met het Europese schema erbij), de opgeroepen internationals die telkens een tijdje weg zijn, blessures en de - volgens Vanhaezebrouck - kleine kern. "We proberen elke match door te komen met zo weinig mogelijk schade. Voorlopig verloopt dat best goed, maar de kans dat het plots in ons eigen gezicht ontploft, is niet onbestaande."

vooraf, 15 uur 56. "Kans dat het in ons gezicht ontploft". De problemen en beperkingen van AA Gent: veel wedstrijden (met het Europese schema erbij), de opgeroepen internationals die telkens een tijdje weg zijn, blessures en de - volgens Vanhaezebrouck - kleine kern. "We proberen elke match door te komen met zo weinig mogelijk schade. Voorlopig verloopt dat best goed, maar de kans dat het plots in ons eigen gezicht ontploft, is niet onbestaande." .

clock 15:54

vooraf, 15 uur 54. Wij spreken niet over de titel. We zijn oktober (lacht). Het is gewoon ridicuul om nu over de titel te spreken, de competitie is pas begonnen. Of we stabiel zijn? Helemaal niet. Wij staan wel bovenaan, maar we overleven. Met alle problemen en beperkingen die we hebben proberen we zo lang mogelijk mee te draaien. Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck.