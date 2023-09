OH Leuven en Standard willen weg uit de onderbuik van de stand

De donderwolken aan Den Dreef lijken (voorlopig) verdreven. Na een rampzalige 2 op 15 staat OHL met een 7 op 9 (winst tegen Kortrijk, gelijk tegen Gent en winst tegen Mechelen) terug wat onder de mensen. Op dat goede elan wil coach Brys tegen Standard verder gaan, maar ook de Luikenaars willen hun bescheiden succesreeksje niet beëindigd zien. Standard is nu toch al vier weken ongeslagen (3 gelijkspelen, één zege), nadat het een rampzalige competitiestart kende. De mayonaise met nieuwe coach Hoefkens lijkt stilaan te pakken. Leidt dat in Leuven tot een tweede zege van het seizoen?

vooraf, 17 uur 34. Wie trekt goede lijn door? De donderwolken aan Den Dreef lijken (voorlopig) verdreven. Na een rampzalige 2 op 15 staat OHL met een 7 op 9 (winst tegen Kortrijk, gelijk tegen Gent en winst tegen Mechelen) terug wat onder de mensen. Op dat goede elan wil coach Brys tegen Standard verder gaan, maar ook de Luikenaars willen hun bescheiden succesreeksje niet beëindigd zien. Standard is nu toch al vier weken ongeslagen (3 gelijkspelen, één zege), nadat het een rampzalige competitiestart kende. De mayonaise met nieuwe coach Hoefkens lijkt stilaan te pakken. Leidt dat in Leuven tot een tweede zege van het seizoen? .

Bij Standard valt er één wijziging te noteren na het 0-0-gelijkspel tegen Westerlo vorige week. Steven Alzate keert terug in de basis, William Balikwisha verdwijnt naar de bank.

vooraf, 17 uur 24. Alzate terug in basis. Bij Standard valt er één wijziging te noteren na het 0-0-gelijkspel tegen Westerlo vorige week. Steven Alzate keert terug in de basis, William Balikwisha verdwijnt naar de bank. .

Geen verrassingen in de ploeg van Brys. OHL start met dezelfde elf namen die vorige week KV Mechelen over de knie legden. De drietand Maziz-Nsingi-Thorsteinsson moet voor de doelpunten zorgen aan Den Dreef.

vooraf, 17 uur 19. Ongewijzigd OHL. Geen verrassingen in de ploeg van Brys. OHL start met dezelfde elf namen die vorige week KV Mechelen over de knie legden. De drietand Maziz-Nsingi-Thorsteinsson moet voor de doelpunten zorgen aan Den Dreef. .

clock 17:14

vooraf, 17 uur 14. Ons resultaat tegen Westerlo frustreerde me. We waren dominant en pasten ons goed aan aan de omstandigheden, maar het ontbrak ons aan efficiëntie in de laatste vijftien meter. Carl Hoefkens, coach Standard.