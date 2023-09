Wint Antwerp opnieuw de heruitgave van de bekerfinale en Supercup tegen KV Mechelen?

clock 12:26

vooraf, 12 uur 26. Kan KV Mechelen Antwerp nog eens kloppen? Het is al meer dan 2 jaar geleden dat KV Mechelen in eigen huis van Antwerp kon winnen. Antwerp won de laatste 5 confrontaties, al was het in de Supercup wel pas na strafschoppen. In het voordeel van KV Mecheleln moet spelen dat Antwerp een zwaar programma afwerkt, met afgelopen woensdag de match tegen Gent en komende woensdag de CL-thuismatch tegen Sjachtar. .