LIVE: Antwerp zoekt geduldig naar een opening, Mechelen loert op de counter

Het wordt heet voor de kooi van Coucke. Kerk wil graag een strafschop nadat hij schijnbaar op de hakken wordt getrapt. Boterberg zag er geen graten in, nadien moet Walsh ontzetten in hoekschop.

eerste helft, minuut 19. Het wordt heet voor de kooi van Coucke. Kerk wil graag een strafschop nadat hij schijnbaar op de hakken wordt getrapt. Boterberg zag er geen graten in, nadien moet Walsh ontzetten in hoekschop. .

De openingsfase is voorlopig in evenwicht.

eerste helft, minuut 7. De openingsfase is voorlopig in evenwicht. . Tom Boudeweel op Radio 1.

De eerste kans is voor de bezoekers. Mechelen krijgt de bal niet helemaal weg, en Ekkelenkamp besluit dan maar om uit te halen van net buiten de zestien. Zijn poging zoeft enkele meters over.

eerste helft, minuut 2. De eerste kans is voor de bezoekers. Mechelen krijgt de bal niet helemaal weg, en Ekkelenkamp besluit dan maar om uit te halen van net buiten de zestien. Zijn poging zoeft enkele meters over. .

Sinds de pandoering in Barcelona heeft Antwerp niet meer kunnen winnen. Om dat te vanavond te doen zal er in elk geval één ding moeten gebeuren: scoren. Dat is de ploeg van Mark van Bommel ook al drie wedstrijden niet meer gelukt. (5-0 tegen Barcelona en 0-0 tegen RWDM en Gent)

vooraf, 19 uur 50. Doelpunten gezocht. Sinds de pandoering in Barcelona heeft Antwerp niet meer kunnen winnen. Om dat te vanavond te doen zal er in elk geval één ding moeten gebeuren: scoren. Dat is de ploeg van Mark van Bommel ook al drie wedstrijden niet meer gelukt. (5-0 tegen Barcelona en 0-0 tegen RWDM en Gent) .

clock 12:26

vooraf, 12 uur 26. Kan KV Mechelen Antwerp nog eens kloppen? Het is al meer dan 2 jaar geleden dat KV Mechelen in eigen huis van Antwerp kon winnen. Antwerp won de laatste 5 confrontaties, al was het in de Supercup wel pas na strafschoppen. In het voordeel van KV Mechelen moet spelen dat Antwerp een zwaar programma afwerkt, met afgelopen woensdag de match tegen Gent en komende woensdag de CL-thuismatch tegen Sjachtar. .