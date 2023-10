LIVE: Genk nog een hele helft met 10 na rood voor Baah

Al molenwiekend probeert Baah zich los te rukken van Van den Keybus. De Cremer zag er een elleboog in en bestraft de Ghanees met een rode kaart. Best streng, maar wel verdedigbaar.

Baah speelde een heel goede eerste helft, maar gaat nu toch stevig in de fout vlak voor de dug-out van Vrancken. De Genkse coach ziet zijn rechtsvoor een terechte gele kaart in ontvangst nemen.

De rust is stilaan in zicht. Westerlo trekt nog een keer richting Vandevoordt, maar Reynolds verliest de bal knullig.

