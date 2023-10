Houdt RC Genk tegen hekkensluiter Westerlo de punten thuis?

clock 09:36

vooraf, 09 uur 36. Laatste Westelse zege in Genk was in 2011. Westerlo sprokkelde vorige week een punt op het veld van Standard (0-0), pas het tweede puntje voor de hekkensluiter van onze competitie. Het was de eerste keer dat Westerlo, dat meer defensieve stabiliteit inbouwde, de 0 kon houden in deze jaargang. Benieuwd wat Westerlo straks vermag in Genk. Het is de 23e keer dat we een Genk-Westerlo krijgen. De laatste keer dat Westerlo punten pakte in Genk dateert van 12 jaar geleden, toen het met 0-2 won van de latere kampioenenploeg met Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois. .