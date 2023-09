LIVE (16.00 uur): Vier wissels bij Anderlecht, dat drie punten wil pakken in Eupen

clock 15:20 vooraf, 15 uur 20. Eén wissel bij de thuisploeg. Magnee komt in de basis voor de Fransman Alloh. De opstelling: Slonina, Davidson, Pálsson, Paeshuyse, Magnee, Baiye, Christie-Davies, Van Genechten, Finnbogason, Pantovic en Nuhu. . Eén wissel bij de thuisploeg. Magnee komt in de basis voor de Fransman Alloh. De opstelling: Slonina, Davidson, Pálsson, Paeshuyse, Magnee, Baiye, Christie-Davies, Van Genechten, Finnbogason, Pantovic en Nuhu.

clock 15:06 vooraf, 15 uur 06. Beide ploegen snakken naar een driepunter. Na drie wedstrijden zonder zege ( gelijk tegen Club, Kortrijk en Genk), kan Anderlecht deze middag maar beter winnen op Eupen. Als ze dat doen, komen ze bovendien (voorlopig) op de eerste plek in het klassement te staan. Bij Eupen hebben ze de laatste drie matchen nog minder succes behaald. 0 op 9 is het rapport daar, na verloren partijen tegen Gent, Standard en Mechelen.

Bij Eupen hebben ze de laatste drie matchen nog minder succes behaald. 0 op 9 is het rapport daar, na verloren partijen tegen Gent, Standard en Mechelen.

clock 15:04 vooraf, 15 uur 04. Vier wissels bij Anderlecht. Brian Riemer voert vier wissels door na de wedstrijd tegen Club Brugge. Patris komt weer in de basis, in plaats van Sardella, op rechtsachter. In het middenveld komt Diawara de geblesseerde Delaney vervangen. Voorin komen Dreyer en Vazquez in de plek van Amuzu en Dolberg. Kasper Schmeichel neemt opnieuw plaats onder de lat.

Kasper Schmeichel neemt opnieuw plaats onder de lat.

clock 15:03 vooraf, 15 uur 03.

clock 11:46 vooraf, 11 uur 46. Afwezigen bij Anderlecht. Brian Riemer zal wat moeten puzzelen voor zijn basiselftal, want Kasper Dolberg is niet helemaal hersteld van de tik die hij incasseerde tegen Club Brugge, Francis Amuzu heeft last van zijn heup, Benito Raman is ziek en Moussa N'Diaye sukkelt met zijn nek. Zo komt het dat Tristan Degreef, aanvallende middenvelder bij de RSCA Futures, voor het eerst is opgeroepen voor de A-ploeg. Maakt de 18-jarige straks ook zijn debuut?



Zo komt het dat Tristan Degreef, aanvallende middenvelder bij de RSCA Futures, voor het eerst is opgeroepen voor de A-ploeg. Maakt de 18-jarige straks ook zijn debuut?

clock 11:45 vooraf, 11 uur 45. Ik heb nog geen definitieve keuze gemaakt voor mijn nummer 1. Daarvoor werd Kasper (Schmeichel) te weinig getest tegen Club Brugge. We zullen zien hoe het gaat in Eupen. Brian Riemer over de keeperskwestie.