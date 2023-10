Wint STVV straks voor het eerst op het veld van Club Brugge?

clock 14:12

vooraf, 14 uur 12. STVV won nog nooit in Brugge. Voor Club is het de laatste thuiswedstrijd voor 4 uitwedstrijden (2 Europese en tussendoor Standard en KV Kortrijk). De geschiedenis is alvast in het voordeel van Club, want in de 45 onderlinge duels in Brugge won Club er 39. 6 keer werd gelijkgespeeld. Het is al van 2015 geleden dat Club nog eens verloor van STVV. Dat was in 2015 in Sint-Truiden. .