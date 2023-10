Wint STVV straks voor het eerst op het veld van Club Brugge in de JPL?

Thorsten Fink is de man die STVV dit seizoen zwierig en met goed resultaat laat spelen. De Duitser predikt aanvallend voetbal, mogelijk ook tegen Club Brugge. Na 8 wedstrijden staat STVV op de 8e plaats in de JPL. Vorige week sprokkelde de ploeg nog een punt in de derby op RC Genk. STVV kwam 0-3 voor, maar slikte na de rust nog 3 tegentreffers.

vooraf, 14 uur 17. Een stunt van STVV? Thorsten Fink is de man die STVV dit seizoen zwierig en met goed resultaat laat spelen. De Duitser predikt aanvallend voetbal, mogelijk ook tegen Club Brugge. Na 8 wedstrijden staat STVV op de 8e plaats in de JPL. Vorige week sprokkelde de ploeg nog een punt in de derby op RC Genk. STVV kwam 0-3 voor, maar slikte na de rust nog 3 tegentreffers. .

clock 14:12

vooraf, 14 uur 12. STVV won nog nooit in Brugge. Voor Club is het de laatste thuiswedstrijd voor 4 uitwedstrijden (2 Europese en tussendoor Standard en KV Kortrijk). De geschiedenis is alvast in het voordeel van Club, want in de 45 onderlinge duels in Brugge won Club er 39. 6 keer werd gelijkgespeeld. Het is al van 2015 geleden dat Club nog eens verloor van STVV. Dat was toen op de openingsspeeldag, in Sint-Truiden. .