LIVE: Enorme kans voor Godeau, Club Brugge ontsnapt aan vroege achterstand

clock 28' eerste helft, minuut 28. Het blijft een bijzonder boeiende wedstrijd op Jan Breydel. STVV beleefde enkele moeilijke minuten, maar blijft aardig meevoetballen. Club toont zich achteraan niet helemaal solide en dat biedt kansen voor de bezoekers.

clock 23' eerste helft, minuut 23. Suzuki blijft foutloos. Skov Olsen blijft bijzonder bedrijvig. De Deen snijdt vanaf rechts naar binnen en haalt uit met zijn linker. Opnieuw moet Suzuki tussenbeide komen, opnieuw doet de doelman dat feilloos.

clock 21' Schitterende redding! Club blijft knappe aanvallen in elkaar knutselen. Skov Olsen dribbelt de zestien in en legt de bal goed breed voor Nielsen. Die haalt in één tijd uit, maar botst op een schitterende reflex van Suzuki. . eerste helft, minuut 21. crucial save

clock 19' Zinckernagel op de paal. Club legt een prima combinatie op de mat rond de zestien. Zinckernagel mag oog in oog met Suzuki de kers op de taart zetten, maar hij mikt de bal via de doelman op de paal. Bovendien is er gevlagd voor buitenspel. . eerste helft, minuut 19. shot on goalpost

clock 18' eerste helft, minuut 18. Koita in het zijnet. Koita wordt in de loop aangespeeld in de zestien, maar haalt dan wat onbezonnen uit. Zijn wilde schot strandt in het zijnet. STVV blijft wel vol zijn eigen kans gaan.

clock 16' Ito kan Mignolet niet verontrusten. STVV blijft vrank en vrij voetballen op Jan Bredyel. Ito waagt zijn kans met een schot van net buiten de zestien. Mignolet gaat goed plat. . eerste helft, minuut 16. crucial save

clock 10' Skov Olsen niet voorbij Suzuki. Het begin was voor STVV, maar bij Club zijn ze duidelijk wakker nu. De Cuyper brengt de bal laag voor doel. Aan de tweede paal mikt Skov Olsen op Suzuki. Club puurt er wel een hoekschop uit en daarop moet Suzuki weer in actie komen op een kopbal van Vanaken. . eerste helft, minuut 10. crucial save

clock 6' eerste helft, minuut 6. Club Brugge reageert meteen. Een gevaarlijke voorzet van Vanaken gaat aan iedereen voorbij en hobbelt voorlangs. Meteen daarna dwingt de thuisploeg twee corners op rij af, maar die leveren geen gevaar op.

clock 3' eerste helft, minuut 3. Enorme kans voor Godeau! STVV trekt meteen fel van leer. Na een kort genomen hoekschop brengt Steuckers de bal voor doel. Hashioka kopt de voorzet terug naar de eerste paal, maar Godeau komt net te laat om de bal van dichtbij in doel te werken. Hier komt Club heel goed weg.

clock 2' eerste helft, minuut 2. Koita ontbindt een eerste keer zijn duivels, maar hij raakt niet voorbij Mechele. STVV is wel complexloos aan de wedstrijd begonnen.

clock 1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. STVV brengt de wedstrijd op gang in het Jan Breydelstadion. In de competitie kon hier Club Brugge nog nooit verslaan. Vanavond wel?

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 18:20 vooraf, 18 uur 20. Boyata is in vorm en al een tijd blessurevrij. Dat geldt ook voor Jutgla en Nielsen. Het is nu tijd voor hen om te presteren. Tegen Genk waren we niet in het station toen de trein vertrok, dat moet nu beter. Ronny Deila.

clock 18:19 vooraf, 18 uur 19. Thuis ongeslagen vs. buitenshuis ongeslagen. Na twee puntendelingen tegen Anderlecht en Racing Genk wil Club Brugge vanavond weer aanknopen met een overwinning. In eigen stadion is Club dit seizoen nog ongeslagen, al kon het ook maar 2 van zijn 4 thuiswedstrijden winnen. STVV is op zijn beurt buitenshuis ongeslagen. Het won zijn eerste uitwedstrijd tegen Kortrijk en sprokkelde vervolgens telkens een punt in Gent, Charleroi en Genk.

STVV is op zijn beurt buitenshuis ongeslagen. Het won zijn eerste uitwedstrijd tegen Kortrijk en sprokkelde vervolgens telkens een punt in Gent, Charleroi en Genk.

clock 18:10 vooraf, 18 uur 10. Wij hebben hier niks te verliezen. Club heeft een topteam en is een veel grotere club dan wij. Maar we willen natuurlijk wel laten zien dat we goed kunnen voetballen. Thorsten Fink.

clock 17:58 vooraf, 17 uur 58. Trefzeker Club Brugge. OH Leuven is na 9 speeldagen voorlopig de enige ploeg in 1A die al in elke wedstrijd minstens één keer scoorde. Enkel Club Brugge kan die straffe reeks straks evenaren als het ook tegen STVV raak treft. Met 21 goals in 8 wedstrijden is Club wel veruit de meest productieve ploeg.

clock 17:52 vooraf, 17 uur 52. Steuckers in de basis. Bij STVV wordt er een pak minder gewisseld dan bij Club. Thorsten Fink voert slechts één wijziging door. Yamamoto verhuist naar de bank, Steuckers keert terug in de basis.

