Deila gooit ploeg om tegen STVV: Jutgla vervangt Thiago in de spits, ook Nielsen en Boyata in de basis

Steuckers in de basis. Bij STVV wordt er een pak minder gewisseld dan bij Club. Thorsten Fink voert slechts één wijziging door. Yamamoto verhuist naar de bank, Steuckers keert terug in de basis.

Zes nederlagen op een rij. In de competitie beleefde STVV de voorbije jaren weinig plezier in het Jan Breydelstadion. Het verloor zes keer op een rij en kon in die zes duels maar één keer scoren, terwijl het zelf in totaal ruim 17 goals slikte. In de beker was het een ander verhaal. Vorig seizoen ging Club Brugge in de achtste finales voor eigen volk met 1-4 de boot in tegen STVV.

In de beker was het een ander verhaal. Vorig seizoen ging Club Brugge in de achtste finales voor eigen volk met 1-4 de boot in tegen STVV.

4 wissels bij Club Brugge. Wissel van de wacht bij Club Brugge. Deila voert vier wissels uit voor de wedstrijd tegen STVV:
- Odoi neemt zoals verwacht de plek van de geblesseerde Sabbe in.
- Spileers wordt vervangen door Boyata in de defensie
- Nielsen mag - ten koste van Vetlesen - na veel invalbeurten nog eens beginnen aan een wedstrijd.
- En ook in de spits komt de lang geanticipeerde wissel: Thiago out, Jutgla in.



- Odoi neemt zoals verwacht de plek van de geblesseerde Sabbe in.

- Spileers wordt vervangen door Boyata in de defensie

- Nielsen mag - ten koste van Vetlesen - na veel invalbeurten nog eens beginnen aan een wedstrijd.

- En ook in de spits komt de lang geanticipeerde wissel: Thiago out, Jutgla in.

Goed nieuws voor de Brugse defensie. Bjorn Meijer mocht vandaag na een lange afwezigheid weer wedstrijdminuten maken. Hij won met Club NXT op bezoek bij Zulte Waregem.

Een stunt van STVV? Thorsten Fink is de man die STVV dit seizoen zwierig en met goed resultaat laat spelen. De Duitser predikt aanvallend voetbal, mogelijk ook tegen Club Brugge. Na 8 wedstrijden staat STVV op de 8e plaats in de JPL. Vorige week sprokkelde de ploeg nog een punt in de derby op RC Genk. STVV kwam 0-3 voor, maar slikte na de rust nog 3 tegentreffers.



Na 8 wedstrijden staat STVV op de 8e plaats in de JPL. Vorige week sprokkelde de ploeg nog een punt in de derby op RC Genk. STVV kwam 0-3 voor, maar slikte na de rust nog 3 tegentreffers.

STVV won nog nooit in Brugge. Voor Club is het de laatste thuiswedstrijd voor 4 uitwedstrijden (2 Europese en tussendoor Standard en KV Kortrijk). De geschiedenis is alvast in het voordeel van Club, want in de 45 onderlinge duels in Brugge won Club er 39. 6 keer werd gelijkgespeeld. Het is al van 2015 geleden dat Club nog eens verloor van STVV. Dat was toen op de openingsspeeldag, in Sint-Truiden.



De geschiedenis is alvast in het voordeel van Club, want in de 45 onderlinge duels in Brugge won Club er 39. 6 keer werd gelijkgespeeld.



Het is al van 2015 geleden dat Club nog eens verloor van STVV. Dat was toen op de openingsspeeldag, in Sint-Truiden.





Club Brugge versus STVV. Club Brugge krijgt vanavond STVV op bezoek. De Truienaren zijn uitstekend bezig met hun Duitse coach. Benieuwd hoe het straks loopt in het Jan Breydelstadion. Volg de match vanaf 18.30 uur in dit artikel met tekstupdates en/of op Radio 1.



Volg de match vanaf 18.30 uur in dit artikel met tekstupdates en/of op Radio 1.