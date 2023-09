LIVE: Thorsteinsson vergeet OHL naar dubbele voorsprong te trappen vanaf de stip

Inzet kun je hem niet verwijten, maar Lauberbach zijn poging om een voorzet in doel te verwerken is niet bepaald fraai. Hij mist het doelkader helemaal. Gelukkig voor de spits staat hij ook een metertje buitenspel en wordt zijn schot niet opgenomen in de statistieken.

Lauberbach metertje buitenspel. Inzet kun je hem niet verwijten, maar Lauberbach zijn poging om een voorzet in doel te verwerken is niet bepaald fraai. Hij mist het doelkader helemaal. Gelukkig voor de spits staat hij ook een metertje buitenspel en wordt zijn schot niet opgenomen in de statistieken. . eerste helft, minuut 21.

Coucke geeft KV Mechelen hoop. Thorsteinsson mist, of anders: Coucke kiest de juiste hoek en duwt de poging van de IJslander in hoekschop. KV Mechelen leeft nog. . eerste helft, minuut 15.

clock 9'

Komt Prevot goed weg? Op een hoekschop van KV Mechelen grabbelt Prevot in het niets. Een zwak kopballetje bereikt de doellijn, maar wordt dan weggewerkt. Of hij over de lijn was, wordt niet duidelijk. De keeper lijkt goed weg te komen. . eerste helft, minuut 9.