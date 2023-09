LIVE: OHL wil op bezoek in Mechelen derde wedstrijd op rij punten pakken

De bal rolt in Mechelen. Is de Leuvense trein helemaal vertrokken of veert de thuisploeg recht?

eerste helft, 18 uur 15. Aftrap! De bal rolt in Mechelen. Is de Leuvense trein helemaal vertrokken of veert de thuisploeg recht? .

vooraf, 17 uur 34. Brys wisselt op drie posities. Marc Brys grijpt in na het gelijkspel tegen KAA Gent en wisselt op drie posities. Nsingi staat voor het eerst in de basis dit seizoen bij de Leuvenaars. .

vooraf, 14 uur 05. OHL rukt op. Na vijf moeizame wedstrijd zonder overwinning heeft OHL intussen zijn eerste driepunter beet. Vorige week speelde het in eigen huis ook nog knap gelijk tegen leider Gent. Het crisissfeertje van de eerste weken is dus weer wat gaan liggen. Bevestigen is de boodschap voor Marc Brys en co. Een resultaat tegen Mechelen zou de ploeg van de degradatiezone naar de buik van het klassement transporteren. .