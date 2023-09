Racing Genk of STVV: wie trekt aan het langste eind in Limburgse derby?

clock 12:54 vooraf, 12 uur 54. Aanval van de Kanaries. STVV heeft het dan weer moeilijk om te scoren. De Kanaries deden tot dusver 7 keer de netten trillen. Alleen Standard en Kortrijk doen slechter met 6 doelpunten. . Aanval van de Kanaries STVV heeft het dan weer moeilijk om te scoren. De Kanaries deden tot dusver 7 keer de netten trillen. Alleen Standard en Kortrijk doen slechter met 6 doelpunten.

clock 12:47 Slechts 2 tegentreffers. Achteraan staat het meer dan goed bij Genk. De troepen van Wouter Vrancken slikten in 6 competitiewedstrijden slechts 2 tegendoelpunten. Alleen Anderlecht en Eupen konden tot dusver scoren tegen Genk. Niemand doet beter in de Jupiler Pro League. Zo heeft Vandevoordt al 4 clean sheets achter zijn naam staan. . vooraf, 12 uur 47. statistics Slechts 2 tegentreffers Achteraan staat het meer dan goed bij Genk. De troepen van Wouter Vrancken slikten in 6 competitiewedstrijden slechts 2 tegendoelpunten. Alleen Anderlecht en Eupen konden tot dusver scoren tegen Genk. Niemand doet beter in de Jupiler Pro League. Zo heeft Vandevoordt al 4 clean sheets achter zijn naam staan.

clock 12:41 vooraf, 12 uur 41. Geen Steuckers bij STVV. Na de 2-0-zege tegen KV Mechelen zien we maar één nieuwe naam in de basiself van Thorsten Fink. Zo is Steuckers niet te zien op het wedstrijdblad en mag Yamamoto wel spelen. . Geen Steuckers bij STVV Na de 2-0-zege tegen KV Mechelen zien we maar één nieuwe naam in de basiself van Thorsten Fink. Zo is Steuckers niet te zien op het wedstrijdblad en mag Yamamoto wel spelen.

clock 12:31 vooraf, 12 uur 31. Twee wissels bij Genk. Na het 2-2-gelijkspel tegen Fiorentina wijzigt Wouter Vrancken zijn team op twee plaatsen. Cuesta en Paintsil komen in de ploeg ten koste van McKenzie en Fadera. . Twee wissels bij Genk Na het 2-2-gelijkspel tegen Fiorentina wijzigt Wouter Vrancken zijn team op twee plaatsen. Cuesta en Paintsil komen in de ploeg ten koste van McKenzie en Fadera.

clock 11:11 vooraf, 11 uur 11. Ook bij STVV is het vertrouwen aanwezig. Voor de Kanaries geldt hetzelfde als voor Racing Genk: winnen staat gelijk aan een voorlopige (gedeelde) leidersplaats. Sint-Truiden doet het de laatste seizoenen bovendien prima op bezoek in Genk. Van de laatste 6 competitie-ontmoetingen in de Cegeka Arena won het er 2 en pakte het 3 keer een puntje. . Ook bij STVV is het vertrouwen aanwezig. Voor de Kanaries geldt hetzelfde als voor Racing Genk: winnen staat gelijk aan een voorlopige (gedeelde) leidersplaats. Sint-Truiden doet het de laatste seizoenen bovendien prima op bezoek in Genk. Van de laatste 6 competitie-ontmoetingen in de Cegeka Arena won het er 2 en pakte het 3 keer een puntje.

clock 11:05 vooraf, 11 uur 05. STVV is een andere ploeg dan vorig jaar. Ze proberen positief en mooi voetbal te spelen. Chapeau voor de coach. Wouter Vrancken. STVV is een andere ploeg dan vorig jaar. Ze proberen positief en mooi voetbal te spelen. Chapeau voor de coach. Wouter Vrancken

clock 11:02 vooraf, 11 uur 02. Boost in Genk. Na het knappe 2-2-gelijkspel in eigen huis tegen Fiorentina afgelopen donderdag in de Conference League kan Racing Genk met een boost beginnen aan de Limburgse derby. In de competitie hebben de Genkies een behoorlijke start gemaakt met 11 punten uit 6 wedstrijden, al ging het wel al verrassend onderuit in eigen huis Eupen. Met een zege vandaag tegen STVV kan Racing Genk naar een gedeelde leidersplaats springen. . Boost in Genk Na het knappe 2-2-gelijkspel in eigen huis tegen Fiorentina afgelopen donderdag in de Conference League kan Racing Genk met een boost beginnen aan de Limburgse derby. In de competitie hebben de Genkies een behoorlijke start gemaakt met 11 punten uit 6 wedstrijden, al ging het wel al verrassend onderuit in eigen huis Eupen. Met een zege vandaag tegen STVV kan Racing Genk naar een gedeelde leidersplaats springen.

