LIVE: Rode kaart van Orban en penseelstreek van Pantovic brengen Gent in de problemen

clock 20:07 rust, 20 uur 07. 0-1 en 10 tegen 11 bij de rust. Gent holde in de eerste helft achter de feiten aan en betaalt de fouten cash met een doelpunt en een verloren man. Pantovic gaf met zijn penseelstreek de eerste tik, Orban deelde zelf een tweede tik uit. Door zijn duw zit zijn wedstrijd zit er al op.

clock 45+7' eerste helft eerste helft, minuut 52 match afgelopen

clock 45+2' eerste helft, minuut 47. De VAR heeft het nog eens goed bekeken, op de herhaling is te zien dat Orban niet kon lachen met een eerder akkefietje en Paeshuyse een ferme duw geeft. Het oordeelt dat de ref het bij juiste eind heeft. Orban naar de kant. Hij zwaait nogal sarcastisch naar de thuisfans, die hem op de korrel nemen.

clock 45+2' eerste helft, minuut 47. Orban duwt en krijgt rood! Gent bouwt geduldig aan een nieuwe aanval, maar buiten beeld valt Paeshuyse op de grond. Het is niet aan de arendsblik van Boterberg ontsnapt, hij stuurt de Nigeriaan van het veld met rood!

clock 45+2' eerste helft, minuut 47.

clock 45+1' Rode kaart voor Gift Emmanuel Orban van KAA Gent tijdens eerste helft, minuut 46 red card Gift Emmanuel Orban KAA Gent

clock 45+1' Er komen 5 minuten extra tijd bij. eerste helft, minuut 46. extra time 5 - extra time Er komen 5 minuten extra tijd bij.

clock 42' eerste helft, minuut 42. Orban levert een goede voorzet af voor Hjulsager, die goed komt ingelopen, maar de bal hoog over doel kopt. Nee, voorlopig geen grote kansen voor de thuisploeg.

clock 41' eerste helft, minuut 41. Het is nummer 1 tegen nummer 10, maar op het veld is dat niet te zien. Eupen is gewoon goed aan het voetballen. Tom Boudeweel op Radio 1. Het is nummer 1 tegen nummer 10, maar op het veld is dat niet te zien. Eupen is gewoon goed aan het voetballen. Tom Boudeweel op Radio 1

clock 39' eerste helft, minuut 39. Even was het balbezit voor Gent, maar daar vloeide niets uit. Het zoekt de aanvallen vooral op links via Fofana. Tot een echte dreiging is het nog niet kunnen komen. Nu neemt Eupen het balbezit terug over.

clock 36' eerste helft, minuut 36. Charles-Cook heeft een dribbeltje in huis en gaat neer in de 16 van Gent na een lichte duw. Z'n snoekduik was iets te opzichtig.

clock 36' eerste helft, minuut 36.

clock 30' eerste helft, minuut 30.

clock 30' eerste helft, minuut 30. Pantovic bijna met nr. 2. Een minuutje na zijn goal, krijgt Pantovic de kans om zijn tweede te maken. Nuhu geeft hem de bal goed mee, hij kruist zijn schot, maar plaats naast doel.

clock 28' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 28 door Milos Pantovic van KAS Eupen. 0, 1. goal KAA Gent KAS Eupen rust 0 1

clock 27' eerste helft, minuut 27. Toch de voorsprong voor Eupen! Het kon niet blijven duren: Pantovic krijgt de bal aan de rand van de 16 en haalt zijn penseel boven. Hij schildert de bal enig mooi in doel. Wat een kunstwerkje!

clock 25' eerste helft, minuut 25.

clock 23' Lat, paal, lat, maar geen goal. Davidson heeft een stevige trap in huis. Na een kleine afwijking gaat de bal over Nardi, tegen de onderkant van de lat, tegen de binnenkant van de paal, maar niet in doel. In de herneming gaat de bal op de bovenkant van de lat naar het dak van het doel. Ongeloof bij Eupen... . eerste helft, minuut 23.

clock 20' eerste helft, minuut 20. Daar is Finnbogason opnieuw! Hij duikt bij een voorzet op voor de neus van Nardi, maar kan de bal niet beroeren. Aan de overzijde krijgt Hjulsager de ruimte om te trappen. Zijn passes lijken niet uit te komen, zijn schot gaat naast.