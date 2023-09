LIVE (16u): Kelderploegen Charleroi en Kortrijk snakken allebei naar een eerste overwinning

clock 15:25 vooraf, 15 uur 25.

clock 15:10 vooraf, 15 uur 10. 3 wissels bij KVK. Dat Edward Still wijzigingen zou moeten doorvoeren was een zekerheid. Marco Kana liep tegen de ploeg die hem uitleent (Anderlecht) een rode kaart op en zit zijn schorsing uit. En ook op Wasinski en Mehssatou kan de voormalige coach van Charleroi geen beroep doen tegen zijn ex-club. Radovanovic is wel terug fit en beschikbaar. Hij komt meteen in de ploeg. El Idrissy en Audoor vullen de andere leegtes op. De 11 van KVK: Vandenberghe, Radovanovic, Silva, Mampassi, De Neve, Ojo, Sissako, Kadri, Audoor, El Idrissy, Avenatti.

clock 15:08 vooraf, 15 uur 08.

clock 15:05 vooraf, 15 uur 05. Mazzu kiest voor dezelfde 11. De 11 die tegen Club Brugge ondanks de 4-2 nederlaag toch een goede wedstrijd hebben gespeeld, worden beloond met het vertrouwen van de coach van Charleroi. Felice Mazzu voert geen wijzigingen door. Zijn basiself: Koffi, Andreou, Marcq, Bager, Dragsnes, Zorgane, Ilaimaharitra, Rogelj, Mbenza, Dabbagh en Guiagon.

clock 12:14 vooraf, 12 uur 14. Kortrijk al vijf jaar(!) niet gewonnen van Charleroi. Een overwinning van Kortrijk zou welgekomen zijn voor de West-Vlamingen, én ook lang geleden. De ploeg kon al tien wedstrijden op rij niet winnen van Charleroi. Er werd zes keer gelijkgespeeld. De laatste overwinning? Meer dan vijf jaar geleden. 25 augustus 2018. 0-2. Goals van Mboyo en Avenatti. Die laatste kan vanavond opnieuw scoren.

clock 12:13 vooraf, 12 uur 13. Natuurlijk zorgt de positie in de rangschikking voor de twee ploegen voor extra druk, maar we hebben al getoond dat we met druk kunnen omgaan. Edward Still (trainer Kortrijk). Natuurlijk zorgt de positie in de rangschikking voor de twee ploegen voor extra druk, maar we hebben al getoond dat we met druk kunnen omgaan. Edward Still (trainer Kortrijk)

clock 12:09 vooraf, 12 uur 09. Kortrijk wil weg van de laatste plek. Na de geanimeerde partij tegen Anderlecht vorig weekend, blijft Kortrijk voorlopig zonder overwinning. De ploeg van Edward Still staat (samen met Westerlo) laatste en wil zo snel mogelijk punten beginnen verzamelen. "Natuurlijk zorgt de positie in de rangschikking voor de twee ploegen voor extra druk, maar we hebben al getoond – o.a. tegen Standard en RSCA – dat we met druk kunnen omgaan", vertelt coach Still.

clock 12:09 vooraf, 12 uur 09.

clock 12:01 vooraf, 12 uur 01. Charleroi wil winnen. Zeven wedstrijden. Vier keer een punt en drie keer verlies. Felice Mazzu heeft nog werk aan de winkel bij Charleroi. Toegegeven: wedstrijden winnen tegen onder meer Club Brugge, Genk, Anderlecht en Cercle zijn geen evidenties, maar tegen KV Kortrijk mag de ambitie toch enkel de drie punten zijn. "We mogen niet beginnen twijfelen", aldus Mazzu voor de wedstrijd. "We zoeken nog naar het extraatje dat ons wedstrijden doet winnen."