LIVE: Amoura is niet af te stoppen, hij zet Union vroeg in de tweede helft op 0-2

tweede helft, minuut 55. Siquet antwoordt. Antwoord van Cercle: Siquet ontvangt de bal en kapt goed zijn mannetje uit. Zijn schot is iets te overhaast, hij zoekt de verste hoek, maar krijgt het niet gekadreerd. .

tweede helft, minuut 53. Wie anders dan Amoura voor 0-2! Amoura is niet af te stoppen. Hij wordt mooi het straatje in gestuurd door Lazare en met buitenkant rechts legt hij de bal naast Warleson. Het staat al meteen 0-2! .

tweede helft, minuut 50. Vanhoutte bijna raak! Charles Vanhoutte deed bijna de boeken toe voor zijn ex-club. Een lage schuiver uit de tweede lijn wodt licht gedevieerd door een been van Cercle, Warleson moet uitpakken met snelle reflex. In de herneming kan Terho ook niet scoren. .

tweede helft, minuut 46. Tweede helft van start. Geen wissels bij beide ploegen. We starten met dezelfde 22 namen aan de tweede helft. Kan Cercle de scheve situatie nog omkeren of vervolgt Amoura zijn onemanshow? .

rust, 16 uur 53. Cercle: 0, Amoura: 1. Cercle had het meteen heel moeilijk met de snelle runs van Amoura. Na amper 30 seconden al tegen de paal. Enkele seconden later doelpunt, afgekeurd. Enkele pogingen later, toch prijs. Union gaf de 1-0 niet meer uit handen, kwam zelfs nog het dichtst bij de dubbele voorsprong, al mag Cercle wel moed puren uit de lichte wederopstanding die het heeft getoond. .