LIVE (16u): Knoopt Union weer aan met de zege op bezoek bij Cercle Brugge?

clock 11:41

vooraf, 11 uur 41. Met 12 punten uit 7 wedstrijden kan niemand bij Cercle Brugge klagen over de competitiestart. Al was de 2-1-nederlaag bij RWDM vorig weekend toch een tik voor de Vereniging. Een zege in Molenbeek zou goed geweest zijn voor een voorlopige leidersplaats voor de revelatie van het seizoensbegin. Vandaag krijgt Cercle Brugge in eigen huis een herkansing om (even) te genieten van de koppositie. Met een zege tegen Union is het altijd zeker van minstens enkele uren op kop van het klassement. Stadsgenoot Club of Anderlecht kunnen er later vandaag alweer over springen. .