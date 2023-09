LIVE: Kan Antwerp, met Valencia in de basis, Catalaanse kater doorspoelen tegen RWDM?

Antwerp eist de bal op en kampeert op de helft van RWDM. Het bouwt geduldig op en zoekt naar een opening. De bezoekers komen er nu moeilijker uit dan in de eerste 10 minuten.

eerste helft, minuut 14. Antwerp eist de bal op en kampeert op de helft van RWDM. Het bouwt geduldig op en zoekt naar een opening. De bezoekers komen er nu moeilijker uit dan in de eerste 10 minuten. .

eerste helft, minuut 12. Even is er appel voor hands. Mansoni lijkt de bal buiten de rechthoek te beroeren met de arm, maar Smet laat doorspelen. .

eerste helft, minuut 11. Het is een rustig begin. Even versnelde Antwerp, het duwde RWDM wat achteruit, maar lang heeft dat niet geduurd. . Peter Vandenbempt op Radio 1.

eerste helft, minuut 7. Een eerste aanval waar muziek in zit voor RWDM. Biron wordt net niet bereikt, anders lag de weg naar doel open. .

Houdt Antwerp de 3 punten thuis of zorgt promovendus RWDM voor een stunt?

eerste helft, minuut 1. Start! Wim Smet is de scheidsrechter voor vanavond. RWDM trapt de wedstrijd op gang! Houdt Antwerp de 3 punten thuis of zorgt promovendus RWDM voor een stunt? .

vooraf, 20 uur 39. Schoon volk in de tribunes. Peter Vandenbempt noemt hem "de mooiste troubadour van het land", Guido Belcanto zit in het Bosuil. .

vooraf, 20 uur 16. Geen wissels bij RWDM. Caçapa zag dat het goed was tegen Cercle Brugge en voert geen veranderingen door. De 11 van RWDM: Defourny, Klaus, Le Joncour, Segovia, Sambu, Dwomoh, Abe, Abner, Mercier, Biron en Gueye. .

vooraf, 20 uur 06. Ik hoop dat de ploegen ons nu serieuzer nemen. We krijgen meer en meer vertrouwen en we hopen dat we ook vanavond iets kunnen meenemen naar huis tegen deze grote ploeg. . Fabio Caçapa, trainer RWDM.