LIVE (20.45u): Antwerp, met Valencia in de basis, wil Catalaanse kater doorspoelen tegen RWDM

Schoon volk in de tribunes. Peter Vandenbempt noemt hem "de mooiste troubadour van het land", Guido Belcanto zit in het Bosuil.

vooraf, 20 uur 39. Schoon volk in de tribunes. Peter Vandenbempt noemt hem "de mooiste troubadour van het land", Guido Belcanto zit in het Bosuil. .

Caçapa zag dat het goed was tegen Cercle Brugge en voert geen veranderingen door.

vooraf, 20 uur 16. Geen wissels bij RWDM. Caçapa zag dat het goed was tegen Cercle Brugge en voert geen veranderingen door. De 11 van RWDM: Defourny, Klaus, Le Joncour, Segovia, Sambu, Dwomoh, Abe, Abner, Mercier, Biron en Gueye. .

clock 20:06

vooraf, 20 uur 06. Ik hoop dat de ploegen ons nu serieuzer nemen. We krijgen meer en meer vertrouwen en we hopen dat we ook vanavond iets kunnen meenemen naar huis tegen deze grote ploeg. . Fabio Caçapa, trainer RWDM.