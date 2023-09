LIVE: Gelijkmaker voor Club Brugge! Skov Olsen laat Schmeichel kansloos met geplaatst schot

Fase per fase

Fase per fase

clock 77' tweede helft, minuut 77. Boyata levert in. Deila krijgt bijna een hartverzakking. Boyata levert het leer bij het uitvoetballen zomaar in. Dreyer kan met de bal aan de haal gaan en viseert de verste hoek. Zijn schot is veel te slap. . Boyata levert in Deila krijgt bijna een hartverzakking. Boyata levert het leer bij het uitvoetballen zomaar in. Dreyer kan met de bal aan de haal gaan en viseert de verste hoek. Zijn schot is veel te slap.

clock 77' tweede helft, minuut 77. Vervanging bij Anderlecht, Anders Dreyer erin, Francis Amuzu eruit wissel substitution out Francis Amuzu substitution in Anders Dreyer

clock 76' tweede helft, minuut 76. Vervanging bij Anderlecht, Alexis Flips erin, Thorgan Hazard eruit wissel substitution out Thorgan Hazard substitution in Alexis Flips

clock 76' tweede helft, minuut 76. Skov Olsen heeft zich bezeerd en wordt vervangen door Boyata. Ook Thorgan Hazard en Amuzu moeten naar de kant. Flips en Dreyer zijn de frisse krachten bij paars-wit. . Skov Olsen heeft zich bezeerd en wordt vervangen door Boyata. Ook Thorgan Hazard en Amuzu moeten naar de kant. Flips en Dreyer zijn de frisse krachten bij paars-wit.

clock 76' tweede helft, minuut 76. Vervanging bij Club Brugge, Dedryck Boyata erin, Andreas Skov Olsen eruit wissel substitution out Andreas Skov Olsen substitution in Dedryck Boyata

clock 71' tweede helft, minuut 71.

clock 70' tweede helft, minuut 70. Moet Brian Riemer een derde keer ingrijpen voor een blessure? Nu is het Francis Amuzu die op de grasmat blijft liggen. Hij krijgt ook verzorging en zal het toch nog een keer proberen, zo blijkt. . Moet Brian Riemer een derde keer ingrijpen voor een blessure? Nu is het Francis Amuzu die op de grasmat blijft liggen. Hij krijgt ook verzorging en zal het toch nog een keer proberen, zo blijkt.

clock 67' tweede helft, minuut 67. Vervanging bij Club Brugge, Ferran Jutglà erin, Hugo Vetlesen eruit wissel substitution out Hugo Vetlesen substitution in Ferran Jutglà

clock 67' tweede helft, minuut 67. Vervanging bij Club Brugge, Casper Nielsen erin, Philip Zinckernagel eruit wissel substitution out Philip Zinckernagel substitution in Casper Nielsen

clock 67' tweede helft, minuut 67. De wedstrijd zit erop voor Zinckernagel en Vetlesen. Zij moeten plaats ruimen voor de nieuwe namen. . De wedstrijd zit erop voor Zinckernagel en Vetlesen. Zij moeten plaats ruimen voor de nieuwe namen.

clock 64' tweede helft, minuut 64. Skov Olsen maakt er 1-1 van! Skov Olsen doet het opnieuw voor Club Brugge. Nu ligt er plots wel ruimte voor Zinckernagel. Die lijkt eerst wat te lang te talmen, maar bedient dan toch Skov Olsen. De winger van Club mikt het leer prima in de verste hoek met zijn gekende linkervoet. . Skov Olsen maakt er 1-1 van! Skov Olsen doet het opnieuw voor Club Brugge. Nu ligt er plots wel ruimte voor Zinckernagel. Die lijkt eerst wat te lang te talmen, maar bedient dan toch Skov Olsen. De winger van Club mikt het leer prima in de verste hoek met zijn gekende linkervoet.

clock 64' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 64 door Andreas Skov Olsen van Club Brugge. 1, 1. goal Anderlecht Club Brugge 80' 1 1

clock 63' tweede helft, minuut 63. Ronny Deila gooit enkele frisse krachten tussen de lijnen. Casper Nielsen en Ferran Jutgla gaan er zo dadelijk inkomen. . Ronny Deila gooit enkele frisse krachten tussen de lijnen. Casper Nielsen en Ferran Jutgla gaan er zo dadelijk inkomen.

clock 61' tweede helft, minuut 61. Het blijft een match met knokken op het scherpst van de snee. Met de mouwen opgestroopt. Bert Sterckx bij Radio 1. Het blijft een match met knokken op het scherpst van de snee. Met de mouwen opgestroopt. Bert Sterckx bij Radio 1

clock 59' tweede helft, minuut 59. Hazard trapt over. Huizenhoge kans nu voor Anderlecht. Het dubbeltje in het duel met Sardella valt langs de kant van paars-wit. Zo ligt het leer panklaar voor Thorgan Hazard die te onstuimig over besluit. Hier zat misschien wel meer in. . Hazard trapt over Huizenhoge kans nu voor Anderlecht. Het dubbeltje in het duel met Sardella valt langs de kant van paars-wit. Zo ligt het leer panklaar voor Thorgan Hazard die te onstuimig over besluit. Hier zat misschien wel meer in.

clock 51' tweede helft, minuut 51. Club Brugge moet nu komen en probeert dat ook. Maar omdat Anderlecht goed georganiseerd staat, is het moeilijk om kansen bij elkaar te voetballen. Voorlopig blijven we op dat vlak nog wat op onze honger zitten. . Club Brugge moet nu komen en probeert dat ook. Maar omdat Anderlecht goed georganiseerd staat, is het moeilijk om kansen bij elkaar te voetballen. Voorlopig blijven we op dat vlak nog wat op onze honger zitten.

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 19:38 tweede helft, 19 uur 38. Start 2e helft. We zijn er weer aan begonnen in het Lotto Park. Kan Club Brugge de scheve situatie nog rechttrekken? . Start 2e helft We zijn er weer aan begonnen in het Lotto Park. Kan Club Brugge de scheve situatie nog rechttrekken?

clock 19:22 rust, 19 uur 22. Rust. De spelers zoeken de kleedkamers op. In de eerste helft zat het allemaal nog goed op slot. Echt grote kansen kregen we niet te zien. Net wanneer Club Brugge beter in de match kwam, viel de 1-0. Dolberg scoorde wel, maar moest met een blessure naar de kant. . Rust De spelers zoeken de kleedkamers op. In de eerste helft zat het allemaal nog goed op slot. Echt grote kansen kregen we niet te zien. Net wanneer Club Brugge beter in de match kwam, viel de 1-0. Dolberg scoorde wel, maar moest met een blessure naar de kant.