LIVE: Anderlecht wil tweede gele kaart voor Vetlesen, Club kent betere periode

eerste helft, minuut 39. Het is allemaal op wandeltempo. Niemand loopt zich vrij. . Bert Sterckx bij Radio 1.

eerste helft, minuut 38. De organisaties houden voorlopig stand. Het is nog steeds wachten op echt uitgespeelde kansen. Die mogelijkheid van De Cuyper was misschien nog wel de grootste kans tot dusver. .

eerste helft, minuut 27. Club Brugge komt. Een beter moment van Club Brugge nu. De tweede bal is voor Vanaken en na een tussenstation belandt de bal bij De Cuyper. Die vuurt meteen een pegel af die over de kooi van Anderlecht vliegt. .

eerste helft, minuut 26. Thiago gaat met het leer aan de haal, maar hij krijgt geen aansluiting. Dan maar achteruit passen op Vetlesen die meters over het doel van Schmeichel trapt. Neen, zijn vizier staat nog niet echt op scherp. .

eerste helft, minuut 22. Schotje Onyedika. Dan toch eens een schot tussen de palen. Onyedika beproeft zijn geluk met een schot van net buiten de zestien. Schmeichel kan echter makkelijk pakken. Voorlopig is de 95-voudige Deense international nog niet op de proef gesteld. .

eerste helft, minuut 13. Eerste geel. Daar is de eerste gele kaart van de partij al. Vetlesen zet zijn studs op de voet van Dolberg en gaat dan in het boekje. Voorlopig zien we wel veel strijd, maar weinig kansen. .