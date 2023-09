Volgende week Barcelona, maar eerst wacht Westerlo Antwerp op

clock 19:44 vooraf, 19 uur 44.

Worstelend Westerlo. Het ene seizoen is het andere niet. Vorige jaargang maakte Westerlo als toenmalige promovendus nog mee het mooie weer in 1A, nu bevinden de Kemphanen zich in woelige wateren. De Turkse eigenaars gaven meer geld dan ooit uit in de zomermercato - maar liefst 17 miljoen euro - maar dat levert op het veld voorlopig niets op. In de seizoensopener tegen Eupen werd er nog gelijkgespeeld, daarna werd er vijf keer op een rij verloren. Moet wel gezegd: met Club Brugge, Gent, Anderlecht en Cercle trof Westerlo al de huidige top vier van het klassement. Een zege tegen landskampioen Antwerp zou vanavond voor een nieuw elan kunnen zorgen in het Kuipje. Of houdt de malaise nog even aan?



Toby Alderweireld kan spelen. Of we hem ook opstellen tegen Westerlo, dat moeten we nog even bekijken. Mark van Bommel.

Owen Wijndal. Antwerp debuteert volgende week in de Champions League, met een galamatch tegen het grote FC Barcelona. Maar eerst is er dus de trip naar Westerlo, mogelijk het debuut voor aanwinst Owen Wijndal. "Het is uitzonderlijk dat we hem op de laatste dag van de transfermarkt nog konden halen", zegt trainer Mark van Bommel over zijn landgenoot. De verdediger is klaar om vanavond te spelen. "Ik ben heel blij met zijn komst. We spelen de komende 24 dagen 7 wedstrijden. Het wordt heel druk en we willen iedereen fit houden."



Westerlo ontvangt Antwerp. Westerlo-Antwerp is vanavond de openingsaffiche van de 7e speeldag in de Jupiler Pro League. We volgen het duel tussen de staartploeg en de regerende kampioen hier straks op de voet vanaf 20.45 uur.