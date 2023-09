Volgende week Barcelona, maar eerst wacht Antwerp nog een tripje naar Westerlo

Toby Alderweireld kan spelen. Of we hem ook opstellen tegen Westerlo, dat moeten we nog even bekijken.

Toby Alderweireld kan spelen. Of we hem ook opstellen tegen Westerlo, dat moeten we nog even bekijken. Mark van Bommel.

Owen Wijndal. Antwerp debuteert volgende week in de Champions League, met een galamatch tegen het grote FC Barcelona. Maar eerst is er dus de trip naar Westerlo, mogelijk het debuut voor aanwinst Owen Wijndal. "Het is uitzonderlijk dat we hem op de laatste dag van de transfermarkt nog konden halen", zegt trainer Mark van Bommel over zijn landgenoot. De verdediger is klaar om vanavond te spelen. "Ik ben heel blij met zijn komst. We spelen de komende 24 dagen 7 wedstrijden. Het wordt heel druk en we willen iedereen fit houden."