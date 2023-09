LIVE: Westerlo doet Antwerp het openingsdoelpunt cadeau

Janssen is nu even spelverdeler en schuift net voor rust nog Balikwisha de zestien in. Bij Westerlo blijven ze scherp verdedigen, dus meer komt er niet uit.

Tijdens de extra time is Westerlo nog het gevaarlijkst! Stassin werkt en knokt zich vanop links goed de zestien in, maar een echt schot volgt daarna niet voor Westerlo. Eigenlijk verdient de thuisploeg deze achterstand niet.

We tellen af naar de rust hier in Het Kuipje, twee minuten komen er nog bij.

Na die corner staat Bataille ineens vrij aan de zijkant van de zestien, en hij vindt Coulibaly. De verdediger kan trappen, maar richt even goed als Frigan net: ruim over.

Twee corners na elkaar voor Westerlo en bij de tweede krijgt Antwerp het niet helemaal opgelost. Het is vooral rommel en carambole daar in de zestien, maar je weet nooit waar zo'n bal landt. Deze keer komt Antwerp er mee weg.

De match leek een beetje leeg te lopen, maar Sydortsjoek vindt wat ruimte net voor de zestien van Butez. Een Antwerps been kan nog in extremis blocken, maar het schot zag er wel goed uit.

Net wanneer Gillekens wél uitpakt met een mooi passje, is het zijn linksback die niet goed past. De bal van Rommens rolt een beetje nodeloos over de zijlijn, Antwerp kan opnieuw aan het ballen.

eerste helft, minuut 24. Janssen heeft een schot in de benen, dat weten we, maar raakt nu per ongeluk de enkel van Sydortsjoek. Onvrijwillig of niet, dat doet pijn. De Roeck wil geel voor de spits, ongelijk heeft de coach niet. .