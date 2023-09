LIVE: Antwerp-aanvoerder Toby Alderweireld maakt zijn rentree in Westerlo

Het debuut van Bayram is niet bepaald lekker. Na achttien minuten in de Jupiler Pro League staat hij achter en slikt hij ook nog zijn eerste gele kaart.

eerste helft, minuut 18. Het debuut van Bayram is niet bepaald lekker. Na achttien minuten in de Jupiler Pro League staat hij achter en slikt hij ook nog zijn eerste gele kaart. .

eerste helft, minuut 16. De kampioen leidt! En plots is er de 0-1, Gillekens met een blunder! De Westelse keeper probeert uit te voetballen, maar Keita hapt voor Sydortsjoek en levert daarna in bij Janssen. De Nederlander heeft niet veel nodig en trapt in een halfleeg doel binnen. .

vooraf, 20 uur 24. We gaan blijven voetballen, anders kom je in de problemen. Jonas De Roeck vooraf.

vooraf, 19 uur 52. Antwerp met Alderweireld. Landskampioen Antwerp kan vanavond weer beroep doen op Toby Alderweireld. De aanvoerder is hersteld van zijn schouderblessure en staat in de ploeg. Ook collega-verdediger Ritchie De Laet is er weer klaar voor, maar hij begint op de bank in Westerlo. Aanwinst Owen Wijndal kan wel meteen postvatten op linksback. .