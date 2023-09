LIVE: Nieuweling Zeqiri opent meteen zijn rekening voor Genk na hectische beginfase

clock 22'

eerste helft, minuut 22. Union drukt, maar morst. Union blijft met kansen morsen. Na een snelle combinatie rolt de bal voor de voeten van Lapoussin, maar de winger van Union - die moederziel alleen op het penaltypunt staat - is zelf verrast en devieert de bal slapjes naast de kooi. Niet veel later krijgt ook Sadiqi een mooie schietkans, maar ook hij is niet trefzeker. Zijn puntertje valt in de handen van Vandevoordt. .