LIVE: Hashioka schenkt Sint-Truiden voorsprong met streep tegen KV Mechelen

eerste helft, minuut 41. Suzuki schroeit zijn vingers aan een bommetje van Mrabti en moet daarna even grabbelen. .

eerste helft, minuut 40. Cobbaut naast! Een Mechelse corner blijft plakken in de zestien. Cobbaut zet er zijn voet tegen en ziet de bal rakelings langs de paal zoeven. .

eerste helft, minuut 38. Zoals je wel vaker ziet gebeuren heeft de goal voor meer leven in de brouwerij van Stayen gezorgd. Op de tribunes, maar zeker ook tussen de lijnen. .

eerste helft, minuut 36. Foulon krijgt terecht geel voor een stevige overtreding op Koita. Die had een uittrap van Suzuki heel handig meegenomen. .

clock 34'

eerste helft, minuut 34. Daar is dat moment! Hashioka toont zich met een heuse streep aan de Japanse bondscoach, die op Stayen heel wat landgenoten aan het werk kan zien. De bal kaatst via de paal in doel. Lekkere goal! .