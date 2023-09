KV Mechelen wil 4 op een rij scoren

clock 12:13

vooraf, 12 uur 13. KV Mechelen gaat voor 4 op een rij. Vanavond sluiten we speeldag 7 in de Jupiler Pro League af met een match tussen STVV en KV Mechelen. KV Mechelen heeft de goede smaak te pakken en kan een vierde zege (op een rij) boeken. STVV hoopt dan weer om een eerste keer te winnen na de 6 op 6 (tegen Standard en Kortrijk) in het begin van het seizoen. .