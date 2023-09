LIVE: Kan Cercle Brugge goede vorm ook in Molenbeek doortrekken?

clock 6' eerste helft, minuut 6. Denkey maakt er al 0-1 van! Bij de eerste echte kans is het al meteen raak. Siquet speelt in op Denkey die zich mooi vrijmaakt en meteen ook uithaalt. De spits van de Vereniging poeiert het leer fraai binnen. Doelman Defourny had er geen verhaal tegen. . Denkey maakt er al 0-1 van! Bij de eerste echte kans is het al meteen raak. Siquet speelt in op Denkey die zich mooi vrijmaakt en meteen ook uithaalt. De spits van de Vereniging poeiert het leer fraai binnen. Doelman Defourny had er geen verhaal tegen.

clock 6' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 6 door Kevin Denkey van Cercle Brugge. 0, 1. goal RWDM Cercle Brugge 7' 0 1

3' eerste helft, minuut 3. Het is een ietwat zenuwachtige start. Eddy Botteldoorne op Radio 1.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

16:02 eerste helft, 16 uur 02. Aftrap. We zijn vertrokken in het Edmond Machtensstadion. Springt Cercle Brugge naar de koppositie in de Jupiler Pro League of steekt RWDM daar een stokje voor?

16:00 vooraf, 16 uur. Minuut stilte. De spelers staan klaar om eraan te beginnen. Maar eerst staan we even stil bij het drama in Marokko waar vorige week een hevige aardbeving plaatsvond.

15:48 vooraf, 15 uur 48. Ik heb op mijn verjaardag padel gespeeld met mijn vrienden en ik heb verloren. Dus dat was een nachtmerrie voor mij. Miron Muslic (41) over zijn verjaardag eergisteren.

15:36 vooraf, 15 uur 36. Nog geen Kylian Hazard. Het had een speciale namiddag kunnen zijn voor Kylian Hazard. De huidige speler van RWDM droeg nog 68 wedstrijden de kleuren van Cercle Brugge. Daarin scoorde hij 6 keer en gaf hij 7 assists. De broer van Eden en Thorgan kampt echter met een zware knieblessure en staat een tijd aan de kant.

15:29 vooraf, 15 uur 29. Twee wijzigingen bij RWDM. Na het gelijkspel tegen Standard staan er bij RWDM twee nieuwe namen in de basis. Abe en Marsoni komen erin voor El Ouahdi (die naar Genk vertrokken is) en Alexis De Sart.

15:21 vooraf, 15 uur 21. Siquet in de wolken. Hugo Siquet zal ongetwijfeld nog op een roze wolk rondlopen. De flankverdediger maakte in de voorbije interlandbreak zijn debuut bij de Rode Duivels. Hij mocht tegen Estland 24 minuten op het veld staan van bondscoach Domenico Tedesco.

15:05 vooraf, 15 uur 05. Eén wissel bij Cercle Brugge. Miron Muslic heeft uiteraard niet veel redenen om zijn elftal om te gooien en hij doet dat dan ook niet. De Ecuadoraan Alan Minda is de enige nieuwe naam in de basis. Gboho verhuist naar de bank.

14:58 vooraf, 14 uur 58. Statistiek. Het is voorlopig alles of niks voor Cercle Brugge. In de eerste zes competitiewedstrijden speelde de Vereniging geen enkele keer gelijk. Met vier zeges en twee nederlagen is de balans uiteraard positief.

11:16 vooraf, 11 uur 16. We moeten blijven spelen met de duidelijke Cercle-cultuur. Miron Muslic (trainer Cercle Brugge).

11:10 vooraf, 11 uur 10. Cercle speelt voor de eerste plek. In Brugge kennen ze een geweldig seizoensbegin. De ploeg heeft onder leiding van trainer Muslic de goeie lijn van vorig jaar schijnbaar gewoon doorgetrokken. De potige en snelle ploeg maakt het zijn tegenstanders vaak knap lastig en heeft een 9 op 9 beet. Mogen ze in Molenbeek nog eens drie punten bijschrijven? De koppositie ligt voor het grijpen.

De potige en snelle ploeg maakt het zijn tegenstanders vaak knap lastig en heeft een 9 op 9 beet. Mogen ze in Molenbeek nog eens drie punten bijschrijven? De koppositie ligt voor het grijpen.

11:07 vooraf, 11 uur 07. Verdienstelijke start voor RWDM. Voor het seizoen misschien wel degradatiekandidaat nummer één, maar na vijf matchen heeft RWDM al heel wat broodnodige punten verzameld en staat het comfortabel in de middenmoot. Uitschuivers tegen Club Brugge (7-1) en Genk (0-4) werden gecounterd met knappe resultaten tegen KV Mechelen, OHL en Standard. Maken ze het ploeg-in-vorm Cercle vanmiddag ook lastig?