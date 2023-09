LIVE: Gueye hangt de bordjes weer gelijk na vroege treffer van Cercle Brugge

Fase per fase

clock 50' tweede helft, minuut 50. Het spel ligt even stil omdat Le Joncour is blijven liggen. Zijn ploegmaats wenken meteen de verzorgers nadat de verdediger een hand van Denkey in het gezicht heeft gekregen. Beide heren lossen het wel op met een omhelzing, Le Joncour kan dus gewoon voort. . Het spel ligt even stil omdat Le Joncour is blijven liggen. Zijn ploegmaats wenken meteen de verzorgers nadat de verdediger een hand van Denkey in het gezicht heeft gekregen. Beide heren lossen het wel op met een omhelzing, Le Joncour kan dus gewoon voort.

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 17:08 tweede helft, 17 uur 08. Start 2e helft. We zijn er weer aan begonnen in het Edmond Machtensstadion. Krijgen we in de tweede helft nog een winnaar? . Start 2e helft We zijn er weer aan begonnen in het Edmond Machtensstadion. Krijgen we in de tweede helft nog een winnaar?

clock 16:52 rust, 16 uur 52. Rust. De spelers gaan even uitrusten. We kregen een eerste helft aan hoge intensiteit en veel duels te zien. Cercle Brugge kwam via Denkey al na een handvol minuten op voorsprong. Gueye kon de bordjes weer gelijk hangen. Het kan hier dus nog alle kanten uit. . Rust De spelers gaan even uitrusten. We kregen een eerste helft aan hoge intensiteit en veel duels te zien. Cercle Brugge kwam via Denkey al na een handvol minuten op voorsprong. Gueye kon de bordjes weer gelijk hangen. Het kan hier dus nog alle kanten uit.

clock 45+6' eerste helft eerste helft, minuut 51 match afgelopen

clock 45+4' Gele kaart voor Abner van RWDM tijdens eerste helft, minuut 49 yellow card Abner RWDM

clock 45+4' eerste helft, minuut 49. Met de rust in zicht mogen we nog een poging noteren. Gueye kan koppen op een hoekschop en ziet het leer over de kooi van Warleson vallen. . Met de rust in zicht mogen we nog een poging noteren. Gueye kan koppen op een hoekschop en ziet het leer over de kooi van Warleson vallen.

clock 45+1' Er komen 5 minuten extra tijd bij. eerste helft, minuut 46. extra time 5 - extra time Er komen 5 minuten extra tijd bij.

clock 44' Gele kaart voor Luis Segovia van RWDM tijdens eerste helft, minuut 44 yellow card Luis Segovia RWDM

clock 44' eerste helft, minuut 44. De gele kaarten vliegen nu in het rond. Segovia haalt de Brugse kapitein Somers onderuit en wordt daar ook voor bestraft. . De gele kaarten vliegen nu in het rond. Segovia haalt de Brugse kapitein Somers onderuit en wordt daar ook voor bestraft.

clock 42' Gele kaart voor Jordan Semedo van Cercle Brugge tijdens eerste helft, minuut 42 yellow card Jordan Semedo Cercle Brugge

clock 42' eerste helft, minuut 42. Semedo trekt aan de noodrem. Defourny bereikt met een uitstekende lange bal Mercier. Semedo ziet het gevaar en gaat aan de arm van Mercier trekken. Hij is niet de laatste man en krijgt dan ook een gele kaart. . Semedo trekt aan de noodrem Defourny bereikt met een uitstekende lange bal Mercier. Semedo ziet het gevaar en gaat aan de arm van Mercier trekken. Hij is niet de laatste man en krijgt dan ook een gele kaart.

clock 39' Gele kaart voor Xavier Mercier van RWDM tijdens eerste helft, minuut 39 yellow card Xavier Mercier RWDM

clock 38' eerste helft, minuut 38. Mercier denkt een strafschop te versieren, maar het ligt er te dik op. Er is namelijk geen contact in een duel en zo krijgt de spelverdeler van de thuisploeg een geel karton onder de neus geduwd. . Mercier denkt een strafschop te versieren, maar het ligt er te dik op. Er is namelijk geen contact in een duel en zo krijgt de spelverdeler van de thuisploeg een geel karton onder de neus geduwd.

clock 36' Treffer gaat niet door. Brent Staessens moet van de VAR naar de beelden gaan kijken. Na enkele fragmenten gezien te hebben, keurt de scheidsrechter de 1-2 toch af. Dat lijkt wel een correcte beslissing want Somers lijkt de bal te controleren met de arm. . eerste helft, minuut 36. var Treffer gaat niet door Brent Staessens moet van de VAR naar de beelden gaan kijken. Na enkele fragmenten gezien te hebben, keurt de scheidsrechter de 1-2 toch af. Dat lijkt wel een correcte beslissing want Somers lijkt de bal te controleren met de arm.

clock 35' eerste helft, minuut 35.

clock 35' eerste helft, minuut 35.

clock 34' eerste helft, minuut 34. Minda met de 1-2! Cercle Brugge komt een tweede keer op voorsprong. Somers gaat met het leer aan de haal - bij RWDM zien ze hands - en legt de 1-2 op een schoteltje klaar voor Minda. De VAR zal er wel nog even naar kijken. . Minda met de 1-2! Cercle Brugge komt een tweede keer op voorsprong. Somers gaat met het leer aan de haal - bij RWDM zien ze hands - en legt de 1-2 op een schoteltje klaar voor Minda. De VAR zal er wel nog even naar kijken.

clock 31' eerste helft, minuut 31. Het was een tijdje geleden, maar Cercle Brugge komt nog een keer opzetten. Semedo zet een één-twee op en kan ook afdrukken. Defourny kan het schot keren met een beenveeg. . Het was een tijdje geleden, maar Cercle Brugge komt nog een keer opzetten. Semedo zet een één-twee op en kan ook afdrukken. Defourny kan het schot keren met een beenveeg.